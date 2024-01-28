Стало известно, почему Галкина не пустили на Бали: руку приложили российские власти?

Как он написал на своей странице в Instagram, ему отказали во въезде еще на паспортном контроле. При этом за два дня до этого одобрили рабочую визу. Все документы на выступление у комика были в порядке.

В российских СМИ сразу же начала распространяться информация, что Галкина якобы внесли в черный список из-за осуждения войны в Украине, однако он говорит, что никакой неприязни к себе не заметил, пограничники вели себя вежливо.

„Причина была названа почти сразу и несколько раз повторена разными сотрудниками пограничной службы - письмо от правительства РФ с просьбой не впускать меня на Бали. Письмо мне было показано, но, конечно же, в копии мне вежливо отказали. Все службы, как транспортные, так и пограничные высказывали доброжелательное недоумение, чем я заслужил такую честь и такое персональное внимание от росийских властей“, - добавил Галкин.

Он добавил, что деньги за билеты зрителям вернут. Однако артист не понимает, почему власти Индонезии так себя повели.

Напомним, ранее были отменены концерты Галкина в Тайланде. По его словам, тогда российские власти работали по другой схеме - надавили на владельцев залов, которые имеют крепкие связи с российским консульством и российским туризмом.