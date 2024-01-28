Виктория Боня обвинила Веру Брежневу в эскорте: „Просила часы и 100 тысяч долларов“

„Я развею ее образ. Друг, молодой и богатый парень, сказал: „Я всегда мечтал переспать с Верой Брежневой!“ И мой очень близкий человек ответил: „Слушай, а Вера работает, но только она по желанию. Стоит 100 тысяч долларов“. Это было в 2011 году. Вера хочет в подарок часы. То есть предлагалось подарить сначала часы, которые стоят по 70 тысяч долларов, и она придет на свидание. Если Вера захочет, то тогда пойдет дальше. Если человек не понравится, тогда - нет“, - выдала Боня.