Виктория Боня обвинила Веру Брежневу в эскорте: „Просила часы и 100 тысяч долларов“(5)
Российская блогерша и ведущая Виктория Боня сделала скандальное заявление о прошлом украинской певицы Веры Брежневой. По ее словам, артистка якобы занималась эскортом, пишет УНИАН.
Боня пересказала свой давний диалог с другом на этот счет, однако не привела ни единого факта, который подтвердил бы ее слова.
„Я развею ее образ. Друг, молодой и богатый парень, сказал: „Я всегда мечтал переспать с Верой Брежневой!“ И мой очень близкий человек ответил: „Слушай, а Вера работает, но только она по желанию. Стоит 100 тысяч долларов“. Это было в 2011 году. Вера хочет в подарок часы. То есть предлагалось подарить сначала часы, которые стоят по 70 тысяч долларов, и она придет на свидание. Если Вера захочет, то тогда пойдет дальше. Если человек не понравится, тогда - нет“, - выдала Боня.
Она добавила, что в итоге ее друг отказался от свидания с Брежневой.
„Когда друг узнал, какие часы она попросила, плюс еще сто тысяч без гарантий, сказал: „Спасибо, до свидания“, - рассказывает Боня.
По словам блогерши, в тот момент артистка состояла в браке с Михаилом Киперманом, которого на днях объявили в розыск в Украине.