С участниками группы Би-2 нет связи: их держат в изоляторе

Участников группы „Би-2“ отправили в центр задержания миграционной полиции острова Пхукет в Таиланде. Они назвали задержание „связанным с давлением извне“, передает Telegram-канал „Осторожно, новости“.

В сообщении группы указано, что музыкантов задержали после концерта на Пхукете, который состоялся 24 января, претензии полиции были связаны с документами, которые неправильно оформили организаторы концерта. Первую ночь все участники группы провели в камере полицейского участка, суд оштрафовал их, штраф удалось оплатить на месте.

После суда всех музыкантов задержала миграционная полиция Таиланда, дополнительных обвинений она не предъявила. Сейчас участники группы ожидают решения вопроса, связанного с пребыванием в стране.

„Ситуация и шум вокруг неё подсказывают, что не последнюю роль в нашем задержании сыграло давление извне. Мы знаем, что причины этого давления — наше творчество, наши взгляды, наша позиция“, — написали участники группы в обращении. Сейчас они ожидают перевода в Бангкок. Группа была на связи с МИД Израиля, австралийского консула (участники группы также имеют гражданство этой страны) к задержанным не пустили. Сейчас контакта с музыкантами нет.

„Благодарим наших поклонников за участие и поддержку. Не можем соревноваться в скорострельности с токсичной машиной пропаганды - но по мере возможностей будем информировать о происходящем с нами“, - пишет команда Би-2.