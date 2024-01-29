„У меня даже руки трясутся“: Лера Кудрявцева устроила скандал на шоу Малахова

Правда, перед этим Кудрявцева услышала историю жизни гостьи. Сначала в студию вышел Виктор Мохнев, приехавший из Беларуси. Он рассказал, что вырос в приемной семье, поскольку мать молодого человека страдала от алкоголизма и была лишена родительских прав.

Следом появилась и сама Елена Мохнева. Она призналась, что помимо молодого человека у нее есть еще четверо детей. Троих в итоге воспитала ее сестра. Еще одного мальчика, как и Виктора, отправили в детский дом. „Я на всех детей плачу алименты. Ни от одного не отказалась. Бывает, ошибаешься. Каждый человек ошибки делает“, — посетовала Мохнева.

Она призналась, что жалеет о прошлом. „Теперь бы по-другому поступила, конечно, и были бы они со мной“, — пояснила Елена.

Виктор, выслушав исповедь матери, заявил, что не держит на нее зла, и даже приобнял. Зато Кудрявцева совладать с негативными эмоциями не смогла и облила многодетную мать, когда та садилась рядом с ней. „Я не со зла. Это от ужаса за пацана. У меня реально нет слов. Бросить своих пятерых детей… А как они живут, как они жили…“ — объяснила свой поступок Лера.

Телеведущая призналась, что глубоко возмущена поступками женщины и не испытывает к ней сочувствия. „Пришла, поплакала, и ее простить, что ли, надо? Я не такая добрая, как вы все. У меня даже руки трясутся“, — заявила звезда и вышла из студии. Закончилось все, к счастью, хорошо. Успокоившись, Лера вернулась на свое место, и даже спела в финале шоу свой хит „Дамы за 30“.