Каминг-аут в самом широком смысле: как латвийский актер Эдийс Залакс отказался от карьеры в России и нашел себя в стендапе по-русски
27 января латвийский актер Эдийс Залакс дебютировал в жанре стендапа с программой „Каминг-аут“, созданной на двух языках. Первой увидела свет русская версия, а 31 января состоится премьера на латышском. В эпоху тотальной #AtkrieviskoLatviju („Дерусифицируй Латвию“) это довольно смелый шаг. И пусть вас не вводит в заблуждение название. По словам Залакса, для него это „выход из шкафа“ в самом широком значении, ведь в программе очень много личного, пишет Delfi Life.
32-летний актер говорит по-русски без заметного акцента, уверенно и бегло. Научился, когда в 2010 году поступил в Школу-студию МХАТ. И с тех пор жил на две страны. В Москве женился, обзавелся детьми. А полтора года назад вернулся жить на родину в Латвию вместе с русской женой Василисой, сыном Михаилом и дочерью Иоанной.