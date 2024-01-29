Каминг-аут в самом широком смысле: как латвийский актер Эдийс Залакс отказался от карьеры в России и нашел себя в стендапе по-русски

27 января латвийский актер Эдийс Залакс дебютировал в жанре стендапа с программой „Каминг-аут“, созданной на двух языках. Первой увидела свет русская версия, а 31 января состоится премьера на латышском. В эпоху тотальной #AtkrieviskoLatviju („Дерусифицируй Латвию“) это довольно смелый шаг. И пусть вас не вводит в заблуждение название. По словам Залакса, для него это „выход из шкафа“ в самом широком значении, ведь в программе очень много личного, пишет Delfi Life.