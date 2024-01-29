29.01.2024, 09:30
Улучшают демографию страны! Эстонская актриса и вице-мэр Таллинна ждут четвертого ребенка(5)
ФОТО: | Erlend Štaub
Актриса Урсула Ратасепп-Оя (41) и вице-мэр Таллинна Каарел Оя (38) ждут четвертого ребенка.
На премьере документального фильма „Имущество созрело“ актриса Урсула Ратасепп-Оя была замечена с округлившимся животом. Ее муж Каарел Оя признался, что пара действительно ждет пополнение семейства. „Ребенок родится в конце весны или в начале лета“, - сказал он Õhtuleht.
Актриса и политик познакомились весной 2007 года. Спустя год пара обвенчалась и 22 июня 2020 года сыграла свадьбу. Сейчас в их семье уже растут трое детей: дочь Эло-Мирт и сыновья Яакоб Эйк и Лауритс.