Улучшают демографию страны! Эстонская актриса и вице-мэр Таллинна ждут четвертого ребенка

На премьере документального фильма „Имущество созрело“ актриса Урсула Ратасепп-Оя была замечена с округлившимся животом. Ее муж Каарел Оя признался, что пара действительно ждет пополнение семейства. „Ребенок родится в конце весны или в начале лета“, - сказал он Õhtuleht.