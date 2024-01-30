„Провалили задание Кремля“: Цыгановых расстроил отказ в возбуждении дела против Дудя

Эта новость расстроила певицу Вику Цыганову и ее супруга Вадима. У них с блогером личные счеты — несколько месяцев назад пара пришла к Дудю на интервью, обернувшееся волной хейта. Сначала супруги уверяли, что не посещали Юрия, обвинив его в использовании нейросетей для создания видео. Позже Вика попыталась оправдаться, сославшись на „проблемы с головой“.

Общественный резонанс, возникший вокруг интервью, со временем утих. А осадочек у Цыгановых, видимо, остался.

„Вика, мы, похоже, реально провалили задание Кремля. Сегодня оправдали Дудя“, — заявил Вадим в ролике, размещенном в личном блоге.

Цыганов признался, что специально попытался выяснить отношение Дудя к Вооруженным силам РФ. И в словах блогера, по его мнению, дискредитация все же была. „И вообще не понятно, почему до сих пор и Собчак не посадят, и с Дудем какие-то странные игры“, — высказал недоумение супруг певицы.

Сама Вика новость об оправдании Юрия встретила со смехом. „Эх, Дудь, ешкин кот!“ — воскликнула она.