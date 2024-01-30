Cоседям не понравилась привычка балерины гулять голой: Волочкова проиграла соседке очередной суд

Некоторое время назад между Анастасией Волочковой и ее соседями по поселку Новахово на Рублевке возник конфликт. Людям, живущим рядом с эпатажной балериной, не нравилась ее привычка гулять по участку голышом и ходить в туалет под елочки на газоне. Анастасия же считала, что в границах своей собственности она имеет право делать все, что угодно.