„Не просто донес, но и показал видео“. Российская ведущая Ксения Собчак узнала, кто рассказал Путину о „голой“ вечеринке

— Два источника уверенно и с подробностями заявили, что это был Никита Михалков. И не просто донес, а еще и показал печально известные видео, а также сопроводил комментарием про 666 и сатанинскую вечеринку, — написала Ксения Собчак.

По мнению Собчак, Путин уважает и любит Михалкова, тот, в свою очередь, может „донести свою позицию, привести аргументы, накрутить и убедить в своей точке зрения намертво“. Журналистка считает, что именно поэтому со стороны власти была такая жесткая реакция:

— Спасибо за бдительность, от извинений никто не отказывается, просто хочется знать, кому мы должны быть благодарны.

Напомним, недавно в России разгорелся скандал из-за „голой“ вечеринки телеведущей и блогера Насти Ивлеевой. Фото и видео с вечеринки, распространившиеся в сети, возмутили многих российских общественных деятелей и политиков, а также белорусских пропагандистов. Один из гостей — рэпер Vacio — пришел на праздник в одном носке, надетом на гениталии. Это был белый носок из хлопка от бренда Balenciaga. К слову, после скандала эти носки упали в цене в московском ЦУМе, а самого рэпера ждали санкции.