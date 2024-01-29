Вышел фильм „Мастер и Маргарита“ Михаила Локшина. В России возмущены: деньги режиссеру с антивоенной позицией выделил Минкульт РФ(1)
В российский прокат в четверг, 25 января, вышла новая экранизация романа Михаила Булгакова „Мастер и Маргарита“ с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях. Но активнее, чем сам фильм, в соцсетях обсуждают антивоенную позицию режиссера Михаила Локшина и тот факт, что деньги на картину выделил государственный Фонд кино/
На это обратил внимание телеграм-канал „На Zzzzzападном фронте без перемен“. Пропагандисты и провоенные телеграм-каналы обвиняют Локшина в русофобии и требуют завести на него уголовное дело за „фейки“ об армии РФ, а также призывают принять меры против министерства культуры.
„Медуза“ рассказывает о реакции Z-патриотов на фильм.
В первый же день проката фильм „Мастер и Маргарита“ заработал 57,3 миллиона рублей, став главным кинорелизом недели в российских кинотеатрах. Новую экранизацию одного из важнейших русскоязычных романов XX века снял Михаил Локшин — автор исторической мелодрамы „Серебряные коньки“, вышедшей на Netflix в 2020 году.
Но „Мастер и Маргарита“ привлек внимание не только зрителей и кинокритиков. Посты о фильме стали массово появляться в провоенных телеграм-каналах, авторов которых возмутил тот факт, что в России показывают картину режиссера, осудившего полномасштабное вторжение в Украину. Во многих публикациях выложены скриншоты из соцсетей Локшина, где он делал репосты новостей о ходе боевых действий, рассказывал о пожертвованиях в украинские организации и сравнивал путинский режим с нацизмом в Германии (сейчас эти посты не отображаются в фейсбуке режиссера для тех, кто не является его другом в соцсети).
Пропагандист Тигран Кеосаян написал, что Локшин „донатил на ВСУ“ и „надо серьезно садиться и что-то решать со всей этой ситуацией“. На скриншотах из фейсбука Локшина видно, что он переводил средства украинскому режиссеру документального кино Миле Жлуктенко — на это указал и сотрудник ВГТРК Андрей Медведев. „Как она дальше эту помощь потратила, нам неизвестно. Может, и правда кино какое снимала“, — добавил он.
В телеграм-каналах критикуют не только режиссера, но и Фонд кино, который в 2021 году выделил на картину 800 миллионов рублей. Так, в телеграм-канале пропагандистского издания Readovka утром 27 января появился пост о том, что Локшин — „русофоб“ и „заукраинец“, „который не стесняется „сидеть на двух стульях““:
„Занявший радикально заукраинскую позицию с начала СВО, Локшин от денег не отказался и снимать для российских зрителей продолжил. Заработав „кровавые рубли“, он отправился в Штаты, откуда поливает в соцсетях грязью нашу страну и обещает поколениям русских репарации для украинцев“.
Андрей Медведев тоже высказался о государственном финансировании фильма:
„Но государство, в лице структур, ответственных за кино, дает ему деньги. Почему так? Почему один из лучших военных документалистов страны, Макс Фадеев, который прошел всю войну с 2014 года, вынужден все время проводить сборы и просить средства у людей, чтобы доделать очередной фильм, а какой-то русофоб получает бюджетные деньги? И повторю, снял бы Локшин на свои, на деньги продюсеров, да и наплевать. Не люблю государство, деньги у него не беру, кино делаю сам — все логично. Но тут совсем иная ситуация“.
Писателя Захара Прилепина поддержка фильма со стороны Фонда кино возмутила даже сильнее, чем антивоенная позиция Локшина: „К Мише никаких претензий. Просто он не любит российский империализм, хотя с американским уживается. Это его выбор. А вот от российского кинематографического начальства просто иной раз тошнит“.
Еще один пропагандист Трофим Татаренков в своем телеграм-канале „Пояснительная Бригада выехала“ назвал режиссера „мразью“ и „тварью, желающей поражения своим солдатам и своей стране“. Журналист признался, что не смотрел фильм (при этом он описал его как „русофобскую стряпню“), но выразил уверенность, что Локшин „изобразил мразями и людоедами НКВДшников, спасавших страну от таких мразей, как он“. А еще добавил, что „при Сталине было время, когда за русофобию расстреливали, что логично, называя их, русофобов, врагами народа“.
В посте телеграм-канала „Графиня изменившимся лицом бежит пруду“ тоже идет речь об образах сотрудников НКВД в фильме:
„Снятая Локшиным подделка исчерпывается набором либеральных клише с некими идеологическими закладками-перевертышами, где максимум, что можно: поржать над гипертрофированными образами НКВД, ну, и уснуть к концу. В результате — глубокий философский труд превратился в бульварщину, никакого отношения к Булгакову не имеющий. Ну, а что мы хотим от неолибералов? Шедевров?“
В конце поста — призыв „что-то делать“ с министерством культуры, выделившим бюджетные средства на картину. А канал „Культурный фронт Z“ вообще обвинил Минкульт и Фонд кино в спонсировании ВСУ и желании „сформировать новую элиту из участников АТО“.
IT-предпринимательницу и основательницу компании-разработчика технологий искусственного интеллекта Cognitive Technologies Ольгу Ускову возмутила сцена в конце фильма, в которой „взрывется и горит сталинская Москва“: „Сталинская Москва, победившая в 41–45 все беды и фашистов. Сталинская Москва в которой жили работали любили друг друга наши бабушки дедушки?“
Наконец, движение „Зов народа“ „не стало терпеть вольготное положение русофоба Локшина“ и потребовало у Следственного комитета и ФСБ возбудить против режиссера уголовное дело за „фейки“ об армии РФ, а также объявить его террористом и экстремистом. Пока в ведомствах не комментировали этот запрос.
На возмущение пропагандистов обратили внимание в российской антивоенной среде. Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Александр Баунов написал в своем фейсбуке:
„Так несвоевременно, и, судя по отзывам, художественно убедительно перед массовым зрителем высмеивают тоталитарную Москву, очередную версию которой авторы каналов прямо сейчас строят с ее массолитом, сдачей валюты, сексуальными репрессиями, квартирным вопросом, запуганными обывателями, схоластическими спорами на разрешенные темы, шпиономанией (и начинается-то с того, что черта пытаются уловить как иностранного агента), жадными спецслужбистами, трусливыми служащими и людьми, которые живут мимо и против этого“.
А журналистка и сценаристка Лена Ванина назвала реакцию провоенных телеграм-каналов „тупой человеческой завистью“:
„В диких нападках, доносах, разгромах и требованиях отменить „Мастера и Маргариту“, посадить, наказать и осудить примерно всех, кто над фильмом работал, видится прежде всего простая тупая человеческая зависть. Сообщество, которое не может создать ничего мало мальски убедительного и талантливого, так яростно ненавидит тех, у кого это получается. Чем ярче произведение, тем больше ненависти. А еще, конечно, показательно, что (тут я почти уверена) 80 процентов пишущих не видели фильма. Цифры, сам роман и реакция публики — этого уже достаточно, чтобы кукушка вскипела“.
Михаил Локшин в ответ на запрос „Медузы“ сказал, что пока не готов публично комментировать ситуацию.