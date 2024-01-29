Вышел фильм „Мастер и Маргарита“ Михаила Локшина. В России возмущены: деньги режиссеру с антивоенной позицией выделил Минкульт РФ

На это обратил внимание телеграм-канал „На Zzzzzападном фронте без перемен“. Пропагандисты и провоенные телеграм-каналы обвиняют Локшина в русофобии и требуют завести на него уголовное дело за „фейки“ об армии РФ, а также призывают принять меры против министерства культуры.

„Медуза“ рассказывает о реакции Z-патриотов на фильм.

В первый же день проката фильм „Мастер и Маргарита“ заработал 57,3 миллиона рублей, став главным кинорелизом недели в российских кинотеатрах. Новую экранизацию одного из важнейших русскоязычных романов XX века снял Михаил Локшин — автор исторической мелодрамы „Серебряные коньки“, вышедшей на Netflix в 2020 году.

Но „Мастер и Маргарита“ привлек внимание не только зрителей и кинокритиков. Посты о фильме стали массово появляться в провоенных телеграм-каналах, авторов которых возмутил тот факт, что в России показывают картину режиссера, осудившего полномасштабное вторжение в Украину. Во многих публикациях выложены скриншоты из соцсетей Локшина, где он делал репосты новостей о ходе боевых действий, рассказывал о пожертвованиях в украинские организации и сравнивал путинский режим с нацизмом в Германии (сейчас эти посты не отображаются в фейсбуке режиссера для тех, кто не является его другом в соцсети).

Пропагандист Тигран Кеосаян написал, что Локшин „донатил на ВСУ“ и „надо серьезно садиться и что-то решать со всей этой ситуацией“. На скриншотах из фейсбука Локшина видно, что он переводил средства украинскому режиссеру документального кино Миле Жлуктенко — на это указал и сотрудник ВГТРК Андрей Медведев. „Как она дальше эту помощь потратила, нам неизвестно. Может, и правда кино какое снимала“, — добавил он.

В телеграм-каналах критикуют не только режиссера, но и Фонд кино, который в 2021 году выделил на картину 800 миллионов рублей. Так, в телеграм-канале пропагандистского издания Readovka утром 27 января появился пост о том, что Локшин — „русофоб“ и „заукраинец“, „который не стесняется „сидеть на двух стульях““: