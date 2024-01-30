Жажда победы на фоне трагедии: на экраны Эстонии вышла драма „Феррари“ — почему стоит посмотреть?
На прошлой неделе в кинотеатрах Эстонии состоялась премьера фильма Майкла Манна „Феррари“, который он мечтал снять около 30-ти лет. О чем фильм и почему его стоит посмотреть, даже если вы не фанат авто, читайте в материале Bublik.
Зритель ещё не успел отойти от недавно отгремевших премьер: „Дома Гуччи“ Ридли Скотта и „Форд против Феррари“ Джеймса Мэнголда, как на экранах вновь появляется фильм, рассказывающий о национальном достоянии Италии. В центре картины - жизнь гонщика, конструктора-инженера и основателя одноимённой компании - Энцо Феррари (Адам Драйвер), прототип которого был взят из книги Брока Йейтса „Энцо Феррари: Человек и машина“.
Действия происходят в 1957 году в Модене на севере Италии. Компания переживает кризис: низкие продажи, успех конкурентов, смерть наследника - всё это создает угрозу банкротства. Однако Энцо не сдается, им двигает страсть и для укрепления позиции своего бренда он готов идти на любые риски. Ставя на кон всё, сеньор Феррари с командой готовятся к участию в гонке Mille Miglia („Тысяча миль“ - гонка на выносливость по дорогам общественного пользования, проводившаяся в Италии с 1927 по 1957 года), от результатов которой зависит дальнейшая судьба компании. Однако в погоне за первенством, Энцо поглощен не только своими амбициями, но и личным горем. Жена главного героя и совладелица фирмы - Лаура Феррари, в исполнении Пенелопы Крус, глубоко переживает утрату сына и в своём горе она одна. Главный герой тоже подавлен смертью сына, тем не менее переживает её иначе, находя утешение на стороне, в другой семье, где у него есть и сын и любящая женщина. Энцо варьирует на два фронта, занимаясь компанией и вторым семейством, когда же каждое появление Лауры на экране до мурашек будоражит зрителя.
В лучших традициях кинематографа фильм соблюдает эстетику во всем, показывая зрителю красоту итальянской природы и человеческой натуры. Гонки обязательно сопровождаются живописными пейзажами, герои - манерностью и идеально посаженными костюмами. Пристальное внимание режиссер уделил портеру главных героев, контрастному дуэту Энцо и Лауры Феррари. Скрытый и холодный персонаж Энцо, всячески прячущий свои эмоции и избегающий журналистов, на экране перед зрителем предстает настоящим, показывая истинный облик и чувства. Он воплощает в себе стальной характер, манерные жесты и величественную сдержанность. Лаура же - настоящая фурия, олицетворение горячего темперамента Италии, сделанная из ярости и отчаяния, способная одним только взглядом испепелить весь дом.
В отличии от оппонента, „Дома Гуччи“, фильм более динамичен, а от „Форда против Феррари“ его отличает глубина сюжета. Картина фокусируется не столько на исторических событиях, нет, они идут фоном, сколько на самой личности создателя марки. В „Феррари“ нет затянутых сцен, где герои бы часами размышляли о великом с небом, однако смыслов там много. Прежде всего фильм о стойкости духа, страсти к своему делу, о потерях и выборе человека. Не обязательно знать автобиографию синьора Феррари или историю гонок, вовсе нет. Основной темой здесь выступают взаимоотношения и переживания героев, в которые зритель погружается без особых усилий уже по ходу фильма.
Картина „Феррари“ - это детально продуманные сцены, безупречно подобранный актёрский состав, рёв мотора, манящая скорость и бурлящие страсти. И вот зритель уже и сам позабылся, влюбившись в атмосферу гонок, резко вздрагивает. Режиссер, Майкл Манн, как-бы напоминает ему о том, что жертвуя всем, нужно быть готовым к последствиям. Открытый конец фильма здесь очень уместен, именно он оставляет зрителя с горько-сладким послевкусием от просмотра, наводя на размышления о том, стоит ли игра свеч.