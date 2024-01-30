Жажда победы на фоне трагедии: на экраны Эстонии вышла драма „Феррари“ — почему стоит посмотреть?

Действия происходят в 1957 году в Модене на севере Италии. Компания переживает кризис: низкие продажи, успех конкурентов, смерть наследника - всё это создает угрозу банкротства. Однако Энцо не сдается, им двигает страсть и для укрепления позиции своего бренда он готов идти на любые риски. Ставя на кон всё, сеньор Феррари с командой готовятся к участию в гонке Mille Miglia („Тысяча миль“ - гонка на выносливость по дорогам общественного пользования, проводившаяся в Италии с 1927 по 1957 года), от результатов которой зависит дальнейшая судьба компании. Однако в погоне за первенством, Энцо поглощен не только своими амбициями, но и личным горем. Жена главного героя и совладелица фирмы - Лаура Феррари, в исполнении Пенелопы Крус, глубоко переживает утрату сына и в своём горе она одна. Главный герой тоже подавлен смертью сына, тем не менее переживает её иначе, находя утешение на стороне, в другой семье, где у него есть и сын и любящая женщина. Энцо варьирует на два фронта, занимаясь компанией и вторым семейством, когда же каждое появление Лауры на экране до мурашек будоражит зрителя.