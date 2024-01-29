ФОТО | В Таллинне покажут танцевальный шоу-балет „Алиса в Стране Чудес“

Мария Гольцман рассказывает: „Goltsman Ballet открывает свой весенний сезон танцевальным спектаклем для всей семьи! Пока у нас идет полным ходом репетиционный процесс, билеты на спектакль уже поступили в продажу. Мы благодарны нашим поклонникам и зрителям, тем кто ценит наше творчество, мы очень этому рады, — и поэтому сделали дополнительный спектакль в марте и апреле 2024, так как балет в прошлом году был распродан с аншлагами. Представление очень яркое, с большим количеством действующих лиц, декораций, аутентичной музыкой и спецэффектами!“

За основу взята сказка Льюиса Кэрролла „Алиса в Стране Чудес“ — это красочный мир необузданной фантазии, в котором переплетаются мистика и реальность, игра слов и мир снов, необыкновенные, неповторимые персонажи и приключения. Странный Белый Кролик в жилетке и шляпе встречает однажды в знойный летний день под цветущим деревом маленькую девочку Алису. Девочка читала книжку… Девочка уснула… Белый Кролик что-то бормочет… Белый Кролик очень сильно торопится… Ему нельзя опаздывать… Белый Кролик уводит Алису в сказочный мир, где ей встречаются нереальные существа, которые рассказывают ей невероятные истории, где все слова путаются и не сразу понятно — ты маленький или большой, ты бежишь направо или налево… да и бежишь ли ты вообще? И в какой-то момент ты понимаешь, что ты совсем ничего не понимаешь.