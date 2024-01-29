Музыкантов депортируют в РФ: участников „Би-2“ требуют задержать по прилете в Россию

Telegram-канал уточняет, что против группы может быть возбуждено уголовное дело „за поддержку терроризма“. Она должна быть в скором времени депортирована из Таиланда в государства, паспорта которых участники предъявляли на границе.

Все, кроме фронтменов „Би-2“ Егора Бортника и Александра Умана, должны будут вернуться в РФ. Подчеркивается, что у Бортника (Лева Би-2) есть израильское гражданство, у Умана (Шура Би-2) — австралийское и израильское. Последним на въезде в Таиланд был предъявлен паспорт Австралии.

Если пять остальных музыкантов будут депортированы на родину, общественники обратятся в Генпрокуратуру и СК, говорится в публикации. Они попросят возбудить в отношении музыкантов уголовное дело по статье 205.1. „Содействие террористической деятельности“.

Ранее Бортник в переписке с поклонниками в социальных сетях признался в том, что покупает транспорт для Украины и пообещал финансировать страну и дальше. Позже комментарии были удалены. Участников группы задержали после концерта на Пхукете, который прошел 24 января. Поводом стали некорректно оформленные организаторами документы.