Жена Хефнера опубликовала скандальные мемуары. Что на самом деле творилось на вечеринках в особняке Playboy?

Ее не смутило и то, что всем девушкам дали запрещенные вещества, чтобы они чувствовали себя более раскрепощенными, а вокруг был кто-то из прислуги Хефнера. На следующее утро Хефнер прислал за Кристал автомобиль, как бы сказав заветное: „Теперь ты будешь жить со мной“.

„Когда настала моя очередь, я не сомневалась. В мозгу мелькнула мысль: ’’Просто сделай это. Здесь нет ничего особенного. Так поступают все подружки Playboy. Все знают, что здесь так происходит, — это нормально’’. Речь шла не о занятиях любовью, а о власти, контроле и рычагах воздействия. Я проходила прослушивание на роль, как будто меня потом должны были снять в фильме“, — вспоминает день знакомства с будущим мужем автор книги „Говори только хорошее“.

Вскоре Хефнер позвал Кристал наверх вместе с близняшками и еще одной новенькой — Амбер. Всем велели переодеться в пижамы, угостили наркотиками и началась оргия.

„Я не слышала, о чем близняшки спросили меня. Я просто кивнула, потому что разобрать было невозможно, а затем Карисса — или, может, Кристина — протянула руку к моей груди. Она начала мять ее, как будто взвешивала мясо или проверяла спелость какого-то плода. Хеф одобрительно посмотрел на это, и я рассмеялась“, — пишет в своих воспоминаниях Крис.

В дом Хефнера Кристал попала, после того, как отправила анкету на вступление в ряды девушек-“заек“. Дочь владельца пивного паба и студентка психфака Университета Сан-Диего Кристин Харрис мечтала о богатой жизни, поэтому выкрасила волосы в светлый цвет, надела костюм французской горничной и явилась в назначенный час в дом Хефа. В большом зале в тот момент находилось порядка 50 девушек-блондинок, но Кристин дала себе слово остаться в этом доме несмотря ни на что. Она подошла познакомиться с Хефнером, выяснилось, что он тоже в молодости изучал психологию. Разговор потек более непринужденно. Все это время рядом с ними сидели две девушки-близняшки.

Но при этом, сия тяжелая участь саму вдову основателя самого известного эротического журнала мира миновала. Она является президентом благотворительного фонда Хефнера, обладательницей 7 млн долларов, дома на Голливудских холмах, части пакета компании Playboy и завидной невестой. И, если говорить честно, разве не к этому девушка стремилась, когда в 21 год впервые перешагнула порог знаменитого особняка?

„Большая часть, прошедших через особняк Хефа, потом долго лечат душу, чтоб начать новую жизнь или скатываются на дно“, — делает в самом начале автобиографии назидательные выводы эффектная блондинка.

Книга „Говори только хорошее“, по мнению Кристал, должна стать своего рода предостережением всем молодым девушкам, которые мечтают о богатой жизни, но забывают, что за все в этой жизни назначена своя цена.

23 января 2024 года увидела свет автобиографическая книга третьей и последней супруги основателя Playboy Кристал Харрис, в которой она раскрывает изнанку жизни с Хью Хефнером, а заодно и сожалеет о том, что потратила свою молодые годы на жизнь с 91-летним бизнесменом, ведь на самом деле она не любила его.

„Сначала это было похоже на сказку. В моем распоряжении был личный повар, водитель, домработница, которые выполняли любые мои капризы, но очень боялись гнева хозяина“, — продолжает рассказ Харрис.

А о том, какой Хеф может быть в ярости, вскоре узнала и она. Для прессы Хефнер умело играл образ расслабленного гедониста, щедрого хозяина роскошных вечеринок, на свет особняка которого слетаются красивые сирены, в реальности же он оказался нарциссом, жестоким, авторитарным, циничным, который требовал полного подчинения окружающих.

В молодости Хефнер пережил психологическую травму — его большая любовь Милдред Уильямс изменила ему перед свадьбой, тогда как Хеф берег себя для нее одной, и эта новость стала разрушительной для психики Хью. И дабы больше не испытать этой боли, основателю Playboy всю жизнь было важно, чтобы женщины подчинялись ему беспрекословно.

В его доме был установлен четкий режим дня и даже был комендантский час. Девушкам разрешалось выходить из дома только в сопровождении водителя и явиться обратно они обязаны были не позднее 18:00. На ужин им всегда подавали только куриный суп с крекером с сыром, чтобы они не набирали вес.

Хефнер регулярно взвешивал своих „заек“ и, если девушка набирала лишние кг, она получала нагоняй от хозяина дома. По дому постоянно ходили забинтованные девушки после пластических операций. Сама Харрис также пережила несколько хирургических вмешательств — она делала новую грудь, ринопластику и несколько раз липосакцию. Был у Хефнера и пунктик по поводу цвета волос его наложниц — как только он видел отросшие корни темных волос, он приходил в ярость. Одну вспышку такой ярости ощутила и Кристал.

„Это так испугало меня, что я даже не поехала к парикмахеру, а прямо дома отбелила волосы. Перекись обожгла мне кожу, появились волдыри, — пишет в своей книге Харрис. — Но по какой-то причине я подумала, что это нормально, и именно это значит выглядеть красивой в глазах Хефа“.

Также важным для владельца голливудского гарема был цвет лака для ногтей у его „заек“, который непременно должен был быть нежно-розовым и отсутствие красной помады на губах. Ее он считал пошлой и дешевящий любой образ.

„Я чувствовала себя секс-куклой“

Длинноногие блондинки получали тысячу долларов в неделю на вещи, но, если они не выглядели сексуально, Хефнер мог отправить наряды обратно в магазин. Также „девушки месяца“ обязаны были в любое время дня и ночи прийти к Хефнеру и всегда быть в хорошем настроении.

„Не перечить и всегда улыбаться“, — это правило было написано над зеркалом в комнате Харрис.