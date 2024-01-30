Жена Хефнера опубликовала скандальные мемуары. Что на самом деле творилось на вечеринках в особняке Playboy?(1)
Перед смертью бессменный редактор Playboy попросил свою последнюю жену говорить о нем только хорошее. Кристал Харрис выдержала пять лет молчания, а после написала книгу воспоминаний, где рассказала всю правду о жизни „зайчиков“ в знаменитом особняке. Вот только хорошего там почти нет, пишет Woman.ru.
„Речь шла не о занятиях любовью, а о власти“
23 января 2024 года увидела свет автобиографическая книга третьей и последней супруги основателя Playboy Кристал Харрис, в которой она раскрывает изнанку жизни с Хью Хефнером, а заодно и сожалеет о том, что потратила свою молодые годы на жизнь с 91-летним бизнесменом, ведь на самом деле она не любила его.
Книга „Говори только хорошее“, по мнению Кристал, должна стать своего рода предостережением всем молодым девушкам, которые мечтают о богатой жизни, но забывают, что за все в этой жизни назначена своя цена.
Но при этом, сия тяжелая участь саму вдову основателя самого известного эротического журнала мира миновала. Она является президентом благотворительного фонда Хефнера, обладательницей 7 млн долларов, дома на Голливудских холмах, части пакета компании Playboy и завидной невестой. И, если говорить честно, разве не к этому девушка стремилась, когда в 21 год впервые перешагнула порог знаменитого особняка?
В дом Хефнера Кристал попала, после того, как отправила анкету на вступление в ряды девушек-“заек“. Дочь владельца пивного паба и студентка психфака Университета Сан-Диего Кристин Харрис мечтала о богатой жизни, поэтому выкрасила волосы в светлый цвет, надела костюм французской горничной и явилась в назначенный час в дом Хефа. В большом зале в тот момент находилось порядка 50 девушек-блондинок, но Кристин дала себе слово остаться в этом доме несмотря ни на что. Она подошла познакомиться с Хефнером, выяснилось, что он тоже в молодости изучал психологию. Разговор потек более непринужденно. Все это время рядом с ними сидели две девушки-близняшки.
Вскоре Хефнер позвал Кристал наверх вместе с близняшками и еще одной новенькой — Амбер. Всем велели переодеться в пижамы, угостили наркотиками и началась оргия.
„Сначала жизнь была похожа на сказку“
Ее не смутило и то, что всем девушкам дали запрещенные вещества, чтобы они чувствовали себя более раскрепощенными, а вокруг был кто-то из прислуги Хефнера. На следующее утро Хефнер прислал за Кристал автомобиль, как бы сказав заветное: „Теперь ты будешь жить со мной“.
А о том, какой Хеф может быть в ярости, вскоре узнала и она. Для прессы Хефнер умело играл образ расслабленного гедониста, щедрого хозяина роскошных вечеринок, на свет особняка которого слетаются красивые сирены, в реальности же он оказался нарциссом, жестоким, авторитарным, циничным, который требовал полного подчинения окружающих.
В молодости Хефнер пережил психологическую травму — его большая любовь Милдред Уильямс изменила ему перед свадьбой, тогда как Хеф берег себя для нее одной, и эта новость стала разрушительной для психики Хью. И дабы больше не испытать этой боли, основателю Playboy всю жизнь было важно, чтобы женщины подчинялись ему беспрекословно.
В его доме был установлен четкий режим дня и даже был комендантский час. Девушкам разрешалось выходить из дома только в сопровождении водителя и явиться обратно они обязаны были не позднее 18:00. На ужин им всегда подавали только куриный суп с крекером с сыром, чтобы они не набирали вес.
Хефнер регулярно взвешивал своих „заек“ и, если девушка набирала лишние кг, она получала нагоняй от хозяина дома. По дому постоянно ходили забинтованные девушки после пластических операций. Сама Харрис также пережила несколько хирургических вмешательств — она делала новую грудь, ринопластику и несколько раз липосакцию. Был у Хефнера и пунктик по поводу цвета волос его наложниц — как только он видел отросшие корни темных волос, он приходил в ярость. Одну вспышку такой ярости ощутила и Кристал.
Также важным для владельца голливудского гарема был цвет лака для ногтей у его „заек“, который непременно должен был быть нежно-розовым и отсутствие красной помады на губах. Ее он считал пошлой и дешевящий любой образ.
„Я чувствовала себя секс-куклой“
Длинноногие блондинки получали тысячу долларов в неделю на вещи, но, если они не выглядели сексуально, Хефнер мог отправить наряды обратно в магазин. Также „девушки месяца“ обязаны были в любое время дня и ночи прийти к Хефнеру и всегда быть в хорошем настроении.
„У Хефа всегда были девушки — осязаемое доказательство того, что он ’’мужчина’’. Моя работа заключалась в том, чтобы быть идеальной девушкой, и я хотела сделать ее безупречно. Я должна была быть счастливой, заискивающей и быть рядом, когда во мне нуждались. Интересы Хефа были моими интересами. Мои же интересы не имели значения. Я чувствовала себя секс-куклой“, — пишет Кристал в своей книге.
Со временем девушка потеснила всех других конкуренток и даже получила предложение руки и сердца от Хефнера, но за пять дней до свадьбы сбежала из золотой клетки. Вскоре вернулась. Говорит, ей стало жалко Хью, который нуждался в ней. Позже Кристал назовет это стокгольмским синдромом.
Когда они поженились ей было 26, а ему 86. Хефнер заставил невесту подписать брачный договор, согласно которому она не претендует на его состояние в 47 млн долларов, а в случае его смерти или развода ей останутся только часть акции и знаменитый особняк. Правда, потом добавил в контракт еще 7 млн. долларов.
„Забеременела от Хефнера и тайком сделала аборт“
К слову, статус законной жены нисколько не поменял сексуальных привычек мужа. В дом снова и снова приезжали молодые девушки, которых Хью опаивал алкоголем и наркотиками и толкал в свою постель.
Хефнер принципиально не пользовался презервативами. А детское масло, которое ему требовалось для смазки, вызывало раздражение и инфекции у многочисленных партнерш. Чтобы исключить венерические заболевания в дом к „зайчикам“ регулярно наведывался врач-гинеколог, который выписывал антибиотики, что, впрочем, не гарантировало безопасность в случае серьезного заражения.
О том, что Хефнер заразил их хламидиозом, говорили и близняшки Карисса и Кристина Шэннон. Те самые, что въехали в особняк одновременно с будущей женой. Когда помощница Хефнера узнала, что у девушек ЗППП, она заявила, что это нормально, ведь вы сексуально активны.
„Мы подумали: ’’Здесь все не в своем уме’’“ — признавались близняшки позже.
Одна из сестер — Карисса — в 2009 году забеременела от Хефнера и тайком сделала аборт.
„Я не хотела, чтобы Хью знал об этом — он так и не узнал. Я не хотела рожать от этого дьявола. Мне было противно собственное тело. И я чувствовала, словно у меня в животе живет инопланетянин“, — рассказала девушка в интервью Mirror.
Однажды „зайки“ обнаружили отверстия в спальне, через которые делалась запись видео всего того, что происходило в алькове. Так, Хефнер планировал шантажировать своих добровольных пленниц в случае, если они решат поднять бунт или сбежать.
Вечеринки закончились, когда Хефнер перестал чувствовать себя мужчиной
В последние годы владелец знаменитого особняка плотно сидел на „Виагре“, которая в итоге довела его до глухоты, а с 2014 года вечеринкам в доме пришел конец. Хефнер потерял свою мужскую мощь, а его супруга превратилась в сиделку для него.
После смерти мужа Кристин сделала операцию по удалению имплантов, совсем не носит каблуки, почти не делает макияж и терпеть не может сексуальные наряды. Она наконец отправилась путешествовать — то, что никогда не приветствовал ее муж, посетила Европу, Австралию и несколько стран Южной Америки. Плюс, организовала свою компанию по продаже недвижимости. Спасибо стартовому капиталу покойного.
Она не хотела нарушать данное Хефнеру слово и говорить о нем плохо, на откровенность ее подтолкнуло движение #Metoo. Она осознала сколь зависимыми и больными были ее отношения с мужем и приняла решение написать предельно честную и откровенную книгу.