Принцесса Уэльская Кэтрин выписалась из больницы спустя две недели после операции на брюшной полости
Жена британского принца Уильяма, принцесса Уэльская Кэтрин спустя две недели после операции на брюшной полости выписалась домой для дальнейшего восстановления. Об этом 29 января сообщается на ее официальной странице в Instagram, пишет „Бульвар Гордона“.
„Принцесса Уэльская вернулась домой в Виндзор, чтобы продолжить восстановление после операции, – говорится в заявлении Кенсингтонского дворца. – Принц и принцесса хотят сказать огромное спасибо всей команде лондонской клиники, особенно преданному своему делу медперсоналу, за оказанную помощь. Семья Уэльс по-прежнему благодарна за добрые пожелания, которые они получили со всего мира“.
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17 января королевская семья сообщила, что принцесса Уэльская была прооперирована днем ранее. „Она была госпитализирована в лондонскую клинику для плановой операции на брюшной полости. Операция прошла успешно и ожидается, что она останется в больнице от 10 до 14 дней, прежде чем вернуться домой для продолжения выздоровления. Она вряд ли вернется к общественным обязанностям до Пасхи“, – говорилось в публикации.
Американская телекомпания CNN со ссылкой на информацию, полученную от людей из окружения королевской семьи, в тот же день сообщила, что причиной операции не является рак.