Принцесса Уэльская Кэтрин выписалась из больницы спустя две недели после операции на брюшной полости

„Принцесса Уэльская вернулась домой в Виндзор, чтобы продолжить восстановление после операции, – говорится в заявлении Кенсингтонского дворца. – Принц и принцесса хотят сказать огромное спасибо всей команде лондонской клиники, особенно преданному своему делу медперсоналу, за оказанную помощь. Семья Уэльс по-прежнему благодарна за добрые пожелания, которые они получили со всего мира“.

КОНТЕКСТ

17 января королевская семья сообщила, что принцесса Уэльская была прооперирована днем ранее. „Она была госпитализирована в лондонскую клинику для плановой операции на брюшной полости. Операция прошла успешно и ожидается, что она останется в больнице от 10 до 14 дней, прежде чем вернуться домой для продолжения выздоровления. Она вряд ли вернется к общественным обязанностям до Пасхи“, – говорилось в публикации.

Американская телекомпания CNN со ссылкой на информацию, полученную от людей из окружения королевской семьи, в тот же день сообщила, что причиной операции не является рак.