Монументальное метал-шоу: в июле в Таллинн приедут легендарные Behemoth и Testament

Behemoth и Testament обещают своим фанатам в Таллинне незабываемую ночь и темный хаос. На сцене плечом к плечу выступят два могучих коллектива, совместное творчество которых подарит невероятно мощные впечатления.

Behemoth, созданный в 1991 году в Гданьске, считается основоположником польского андеграунда экстремального метала. В состав группы входят Адам „Нергал“ Дарский (гитара и вокал), „Инферно“ (барабаны) и „Орион“ (бас-гитара, бэк-вокал). С годами их музыка трансформировалась из традиционного блэк-метала в уникальную смесь дэт-метала и оккультных тем. Их оригинальный и своеобразный стиль выделяется в мире метала.

За свою 31-летнюю карьеру этим пионерам польского метала во главе с „Нергалом“ удалось подняться выше, чем обычной блэк-метал-группе – они стали символом бунтарства и индивидуальности. За годы своей скандальной деятельности они не раз вызывали негодование у ведущих СМИ и Польской католической церкви. „Нергал“ даже представал перед судом за то, что разорвал библию, его обвиняли в богохульстве. Этот процесс не только обнажил лицемерие и фальшивость, присущие обществу, но и усилил намерение „Нергала“ отстаивать свои убеждения.

Музыка Behemoth при этом удостаивается одобрения как критиков, так и фанатов. В 2010 году альбом группы „Evangelion“ был объявлен лучшим хэви-метал-альбомом года на премии Roku Heavy Metal. Помимо этого, в 2014 году их альбом „The Satanist“ удостоился титула альбома года на Metal Hammer Golden Gods Awards.

Всемирно известные участники Behemoth надежно закрепились в своих андеграундных принципах и отказываются от компромиссов. Их 12-й студийный альбом „Opvs Contra Natvram“, вышедший в 2022 году, подтверждает жизнеспособность рокеров и демонстрирует их очевидное развитие как музыкантов.