Монументальное метал-шоу: в июле в Таллинн приедут легендарные Behemoth и Testament
Легендарная польская группа Behemoth, исполняющая экстремальный метал, выпустит свою инфернальную силу в Таллинне 19 июля 2024 года, когда в рамках своего тура „O Father O Satan O Svmmer“ даст концерт в Литейном цеху Ноблесснера. Специальный гость мероприятия – американский трэш-метал-коллектив Testament.
Behemoth и Testament обещают своим фанатам в Таллинне незабываемую ночь и темный хаос. На сцене плечом к плечу выступят два могучих коллектива, совместное творчество которых подарит невероятно мощные впечатления.
Behemoth, созданный в 1991 году в Гданьске, считается основоположником польского андеграунда экстремального метала. В состав группы входят Адам „Нергал“ Дарский (гитара и вокал), „Инферно“ (барабаны) и „Орион“ (бас-гитара, бэк-вокал). С годами их музыка трансформировалась из традиционного блэк-метала в уникальную смесь дэт-метала и оккультных тем. Их оригинальный и своеобразный стиль выделяется в мире метала.
За свою 31-летнюю карьеру этим пионерам польского метала во главе с „Нергалом“ удалось подняться выше, чем обычной блэк-метал-группе – они стали символом бунтарства и индивидуальности. За годы своей скандальной деятельности они не раз вызывали негодование у ведущих СМИ и Польской католической церкви. „Нергал“ даже представал перед судом за то, что разорвал библию, его обвиняли в богохульстве. Этот процесс не только обнажил лицемерие и фальшивость, присущие обществу, но и усилил намерение „Нергала“ отстаивать свои убеждения.
Музыка Behemoth при этом удостаивается одобрения как критиков, так и фанатов. В 2010 году альбом группы „Evangelion“ был объявлен лучшим хэви-метал-альбомом года на премии Roku Heavy Metal. Помимо этого, в 2014 году их альбом „The Satanist“ удостоился титула альбома года на Metal Hammer Golden Gods Awards.
Всемирно известные участники Behemoth надежно закрепились в своих андеграундных принципах и отказываются от компромиссов. Их 12-й студийный альбом „Opvs Contra Natvram“, вышедший в 2022 году, подтверждает жизнеспособность рокеров и демонстрирует их очевидное развитие как музыкантов.
„Название альбома означает плыть против течения“, – объясняет „Нергал“. „Это негатив тех ценностей, моралей и этики, которым я противостою. Мы действительно трудно было справиться с деструктивными тенденциями поп-культуры – культура отмены, социальные сети и инструменты, которые становятся очень опасным оружием в руках человека, не обладающего компетенцией для того, чтобы давать оценку другим людям. Это [альбом] – мой способ показать всему этому средний палец!“
В Таллинне к Behemoth присоединится легендарный трэш-метал-коллектив из США Testament. Их последний альбом показывает, как музыканты, сохранив свои корни трэш-метала, вплетают в музыку свежие прогрессивные элементы. Сложные гитарные партии Петерсона и Скольника, новые вокальные стили и выдающаяся игра на бас-гитаре гарантируют фанатам ошеломительные впечатления от концерта. До этого Testament приезжали в Таллинн лишь раз, поэтому их возвращение станет редким подарком для фанатов жанра метал.
Предварительная продажа билетов для членов клуба Live Nation Estonia уже началась. Открытая продажа в интернет-магазине и пунктах продажи Piletilevi стартует 31 января в 11.00 часов.