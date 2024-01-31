ФОТО | „Перестаралась с пластикой“: Екатерину Варнаву не узнали на новых снимках(5)
39-летняя Екатерина Варнава обновила соцсети новыми снимками, которыми удивила подписчиков. Актриса сделала несколько фото, показав свой макияж с акцентом на губы и новый пирсинг в носу, пишет mail.ru.
„Знайте, для этих селфи я встала пораньше, умылась, накрасилась, оделась. <...> Но очень хотелось передать вам привет!“ — написала Варнава.
Однако в сети не сразу узнали звезду, которая, по их мнению, слишком увлеклась фотошопом и косметологией.
„Совсем с ума посходили с этими губищами“, „Вообще другой человек“, „Кольцо в носу ужасно“, „Главное, чтобы она сама себя узнавала“, „Перестаралась с пластикой, надо остановиться“, — считают пользователи.
На критику Варнава реагирует спокойно. В одном из интервью она высказалась о ней так: „Да, у меня не идеальная внешность, и я пыталась в свое время понравиться самой себе, делала некие манипуляции со своей внешностью — накачивала губы, сдувала губы. Отращивала брови, выщипывала брови. Нос, кстати, никогда не делала. Люди мне пишут: „Ты страшная“. Окей“.