ФОТО | „Перестаралась с пластикой“: Екатерину Варнаву не узнали на новых снимках

„Знайте, для этих селфи я встала пораньше, умылась, накрасилась, оделась. <...> Но очень хотелось передать вам привет!“ — написала Варнава.

Однако в сети не сразу узнали звезду, которая, по их мнению, слишком увлеклась фотошопом и косметологией.

„Совсем с ума посходили с этими губищами“, „Вообще другой человек“, „Кольцо в носу ужасно“, „Главное, чтобы она сама себя узнавала“, „Перестаралась с пластикой, надо остановиться“, — считают пользователи.

На критику Варнава реагирует спокойно. В одном из интервью она высказалась о ней так: „Да, у меня не идеальная внешность, и я пыталась в свое время понравиться самой себе, делала некие манипуляции со своей внешностью — накачивала губы, сдувала губы. Отращивала брови, выщипывала брови. Нос, кстати, никогда не делала. Люди мне пишут: „Ты страшная“. Окей“.