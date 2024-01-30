Таллиннский камерный оркестр и коллективы Эстонского центра современной музыки дадут первый совместный концерт

К концерту будут привлечены струнные и различные электронные музыкальные инструменты. Что же касается содержания концерта, то он станет данью уважения композиторам, которые отмечают в этом году круглые даты.

„2 января 80-летний юбилей отметил один из наиболее выдающихся композиторов современности Петер Этвёш, с которым многие из участвующих в концерте членов ансамбля современной музыки YXUS Ensemble сталкивались лично во годы учебы в Карлсруэ, где композитор руководил ансамблем и курсом новой музыки. 26 января 55-летие отметил бы мультимедийный художник Рауно Ремме, а на 29 января пришлось бы 100-летие Луиджи Ноно. 150 лет отмечаем с рождения Густава Холста и Чарлза Айвза, и 200 лет – с рождения Карла Рейнеке“, – перечисляет композиторов, произведения которых вошли в программу, художественный руководитель концерта, виолончелист Лехо Карин.

Посетители концерта также услышат произведение Экке Вястрика „Оригами“ (2016) для свободного состава, которое прозвучит в исполнении ансамбля Эстонского общества электронной музыки EMA и Таллиннского камерного оркестра. По словам возглавляющего EMA Таави Керикмяэ, в основе „Оригами“ лежит переплетение линий, которое возникает при складывании и распрямлении листа бумаги. „Вястрик пытался найти возможности перевода подобной визуальной структуры на язык структуры музыкальной. Образуется своего рода мир звуков, каждое представление которого немного отличается от предыдущего, поскольку и пройденный путь всегда очень непохож на все другие пути“, – говорит Керикмяэ.