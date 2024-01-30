Таллиннский камерный оркестр и коллективы Эстонского центра современной музыки дадут первый совместный концерт
4 февраля Таллиннский камерный оркестр и объединяющий большинство действующих в Эстонии коллективов Эстонский центр современной музыки дадут в Доме Братства Черноголовых совместный концерт.
К концерту будут привлечены струнные и различные электронные музыкальные инструменты. Что же касается содержания концерта, то он станет данью уважения композиторам, которые отмечают в этом году круглые даты.
„2 января 80-летний юбилей отметил один из наиболее выдающихся композиторов современности Петер Этвёш, с которым многие из участвующих в концерте членов ансамбля современной музыки YXUS Ensemble сталкивались лично во годы учебы в Карлсруэ, где композитор руководил ансамблем и курсом новой музыки. 26 января 55-летие отметил бы мультимедийный художник Рауно Ремме, а на 29 января пришлось бы 100-летие Луиджи Ноно. 150 лет отмечаем с рождения Густава Холста и Чарлза Айвза, и 200 лет – с рождения Карла Рейнеке“, – перечисляет композиторов, произведения которых вошли в программу, художественный руководитель концерта, виолончелист Лехо Карин.
Посетители концерта также услышат произведение Экке Вястрика „Оригами“ (2016) для свободного состава, которое прозвучит в исполнении ансамбля Эстонского общества электронной музыки EMA и Таллиннского камерного оркестра. По словам возглавляющего EMA Таави Керикмяэ, в основе „Оригами“ лежит переплетение линий, которое возникает при складывании и распрямлении листа бумаги. „Вястрик пытался найти возможности перевода подобной визуальной структуры на язык структуры музыкальной. Образуется своего рода мир звуков, каждое представление которого немного отличается от предыдущего, поскольку и пройденный путь всегда очень непохож на все другие пути“, – говорит Керикмяэ.
Если первая половина концерта богата поэтическими образами и серьезна, то произведения, вошедшие во вторую половину, наполнены неподдельной радостью исполнения. Лехо Карин отмечает: „“Детскую симфонию“ Рейнеке, в которую изначально входили множество музыкальных игрушек своего времени, на нынешнем концерте будут играть с использованием современных электронных инструментов EMA. Сюита Густава Холста написана для молодежного оркестра, а „Altes Kind“ Рауно Ремме напоминает о том, что во всех нас непременно скрывается внутренний ребенок“.
Завершится концерт записанной композицией „Altes Kind“ Рауно Ремме для ансамбля, которая на этот раз будет представлена в аранжировке, созданной ансамблем EMA в 2022 году.
Основанный в 1993 году Таллиннский камерный оркестр и начавший свою деятельность в 2023 году Эстонский центр современной музыки и его ансамбли действуют и проводят репетиции в Доме Братства Черноголовых. Именно из соседства коллективов родилась идея провести совместный концерт. „Дом Братства Черноголовых в принципе является идеально подходящим местом для проведения регулярных концертов, и мы будем стараться двигаться в направлении этого идеала и развиваться“, – говорит Лехо Карин.
Меломанов ждут три премьерных исполнения произведений эстонских авторов
Впредь концерты камерной музыки Таллиннского камерного оркестра будут проходить с регулярностью раз в месяц, однако в летние месяцы коллектив планирует отдыхать.
4 февраля в Доме Братства Черноголовых на концерте „Mitme peale?!“ сыграют струнный квинтет Таллиннского камерного оркестра в составе Катрин Матвеус, Мари Тарго (скрипка), Марта Куусма (альт), Лехо Карин (виолончель) и Андреса Кунгла (контрабас), YXUS Ensemble (Михкель Пеяске, Яна Пеяске, Ирис Оя, Таммо Сумера) и ансамбль Эстонского общества электронной музыки EMA (Таави Керикмяэ, Тармо Йоханнес, Дорис Халльмяги, Экке Вястрик).
9 марта в рамках концерта „Scorda Tour“ на сцене в Доме Братства Черноголовых – солист Силуан Хирвоя (виолончель) и камерные составы Таллиннского камерного оркестра. В программе произведения, написанные для игры в технике „скордатура“, что означает перестройку инструмента.
21 апреля в Доме Братства Черноголовых будет музицировать на концерте „Magnettorm“ квартет M4GNET. В числе прочего в программе премьерное исполнение нового произведения Кристьяна Рандалу „QR-tet“.
12 мая в Viimsi Artium пройдет концерт „Tuubel“, где выступят Тоомас Оскар Кахур (туба) и Таллиннский камерный оркестр. В программе два премьерных исполнения – Струнный квинтет Юри Леппа и Canzone Capricciosa Пеэтера Вяхи для тубы и камерного оркестра.
На все концерты серии камерной музыки Таллиннского камерного оркестра с февраля по май можно также приобрести более дешевые билеты. Кроме того, Город музыки Таллинн в ограниченном количестве предлагает на эти концерты льготные молодежные билеты, которые могут приобрести обучающиеся в таллиннских учебных заведениях молодые люди в возрасте 16–26 лет.
Основанный в 1993 году по инициативе Тыну Кальюсте Таллиннский камерный оркестр привлекает внимание своими концептуальными в художественном смысле программами, острым пониманием стиля и высоким уровнем интерпретационного искусства. В разностороннем репертуаре оркестра представлена музыка эпох барокко, классицизма и романтизма. Важную роль играют также произведения композиторов XX и XXI века, в том числе менее известные произведения и премьерные исполнения новых произведений. С историей формирования Таллиннского камерного оркестра знакомит постоянная экспозиция, открытая в салонах и промежуточных залах Дома Братства Черноголовых.