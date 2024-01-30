ФОТО | Спасателей вызывали? Эстонская актриса устроила Койту Тооме сексуальный сюрприз прямо во время его выступления

Когда в театре Угала в Вильянди проходил последний концерт из серии, во время исполнения Койтом Тооме известной песни из сериала „Спасатели Малибу“ Саара Пиус выбежала на сцену в красном трико, как героини сериала. Актриса даже взяла с собой бинокль и устроила публике и самому Тооме забавный сюрприз. По реакции певца было видно, что он ничего не знал о том, какая картина его ждет.