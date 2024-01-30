ВИДЕО | „Вот как нужно делать добрые дела!“ Андрей Зевакин и Робин Валтинг помогли школьнику, который попал в беду

В понедельник Андрей Зевакин опубликовал в своем TikTok короткое видео, в котором он и Робин Валтинг заметили на остановке молодого человека, ожидающего автобус. Они спросили его, куда он едет, а когда узнали, что парень хочет попасть в Таллиннский французский лицей, то решили ему помочь. „Мы тебя подкинем, прыгай!“ - пригласили они его к себе в машину.