30.01.2024, 14:00
ВИДЕО | „Вот как нужно делать добрые дела!“ Андрей Зевакин и Робин Валтинг помогли школьнику, который попал в беду
ФОТО: | Delfi Meedia
Рука помощи часто могут протянуть совершенно неожиданные люди. Блогеры Андрей Зевакин и Робин Валтинг разместили в социальных сетях видеоролик, где парень ждал автобуса на остановке, чтобы добраться в школу. Блогеры решили сами отвезти туда юношу.
В понедельник Андрей Зевакин опубликовал в своем TikTok короткое видео, в котором он и Робин Валтинг заметили на остановке молодого человека, ожидающего автобус. Они спросили его, куда он едет, а когда узнали, что парень хочет попасть в Таллиннский французский лицей, то решили ему помочь. „Мы тебя подкинем, прыгай!“ - пригласили они его к себе в машину.