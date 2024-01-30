Посещение саунд-чека, VIP-мерч для поклонников и личная встреча со звездой: Маттео Бочелли впервые приезжает в Эстонию

Молодой итальянский певец и композитор Маттео Бочелли отправляется в турне по Америке и Европе под названием „A Night With Matteo“, в рамках которого певец даст концерт и в Таллинне. Тур посвящен дебютному альбому музыканта „Matteo“, вышедшему в прошлом году.

Профессиональное музыкальное образование Маттео получил в консерватории города Лукка (Италия), где он изучал вокальное искусство и фортепиано. Маттео вырос в окружении классической музыки, но на него сильно повлияли такие исполнители, как Фрэнк Синатра и Уитни Хьюстон, а его кумиром является Эд Ширан. В дебютный альбом музыканта вошла баллада „Chasing Stars“, написанная самим Шираном, которая прекрасно демонстрирует диапазон голоса Маттео. „Мне очень нравится песня, которая получилась у нас с Маттео, он очень талантлив. Надеюсь, другим тоже она понравится!“ - комментирует Эд Ширан.

Обворожительный голос Маттео привлек внимание широкой аудитории в 2018 году благодаря песне „Fall on Me“, в которой музыкант поет дуэтом со своим отцом Андреа Бочелли. Песня, повествующая об отношениях между отцом и сыном, собрала более 400 миллионов прослушиваний по всему миру. В 2020 году Маттео выпустил свой первый мощный сингл „Solo“, в котором он сочетает элементы классических арий и топовых поп-песен. В 2022 году Маттео дебютирует в кино, сыграв вместе с Идрисом Эльбой и Тильдой Суинтон в фильме „Three Thousand Years of Longing“ („Три тысячи лет тоски“). В саундтрек к фильму вошла написанная в соавторстве с Маттео песня „Cautionary Tale“, в которой он также является и исполнителем.

Концерты Маттео Бочелли можно охарактеризовать как путешествие по разным музыкальным жанрам. С неподдельной легкостью двигаясь от классической музыки к итальянской поп-музыке и интерпретируя известные песни, музыкальное странствие сопровождается тонким, неповторимым тембром голоса певца. На сцене Маттео чувствует себя легко и непринужденно и с удовольствием общается с публикой.

Билеты на концерт Маттео Бочелли поступят в продажу 2 февраля в 10:00 во всех пунктах продажи Piletilevi по цене от 39,90€. Подписчики страницы Musaklubi в Facebook смогут приобрести билеты начиная с 1 февраля (подробная информация в Piletilevi). В дополнение к обычным билетам в продажу поступят два вида VIP-билетов, включающих посещение саунд-чека, VIP-мерч для поклонников, а также встречу и фото с артистом.