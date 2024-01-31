Стефан мечтает о пополнении в семье: „Точно хочу больше одного ребенка“

Ведущие поговорили со Стефаном и о конкурсе Eesti Laul. Певец признал, что среди участников конкурса у него есть свой фаворит - Даниэль Леви. Все же Стефан считает, что борьба за победу будет решаться между Ollie с 5Miinus и Puuluup.

Леви участвует в конкурсе с песней „Over the Moon“, которую он написал как колыбельную для своих детей. В семье Стефана и его жены Виктории растет годовалая дочь Майя. Стефан признается, что им достался очень хороший ребенок. „Все получилось лучше, чем я думал! Нам попался совсем не сложный ребенок. Вот только что приучили ее спать в своей комнате, что поначалу было нелегко“, - говорит Стефан.