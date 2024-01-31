Шоубиз
31.01.2024, 08:52

Стефан мечтает о пополнении в семье: „Точно хочу больше одного ребенка“

 (2)
Стефан и Виктория с дочкой Майей
Стефан и Виктория с дочкой Майей
ФОТО: Ksenia Pareyko | Delfi Meedia

В утренней программе на радиостанции Retro FM в гостях был певец Стефан Айрапетян, который в четверг будет ведущим на гала-вечере Эстонских музыкальных наград.

Ведущие поговорили со Стефаном и о конкурсе Eesti Laul. Певец признал, что среди участников конкурса у него есть свой фаворит - Даниэль Леви. Все же Стефан считает, что борьба за победу будет решаться между Ollie с 5Miinus и Puuluup.

Леви участвует в конкурсе с песней „Over the Moon“, которую он написал как колыбельную для своих детей. В семье Стефана и его жены Виктории растет годовалая дочь Майя. Стефан признается, что им достался очень хороший ребенок. „Все получилось лучше, чем я думал! Нам попался совсем не сложный ребенок. Вот только что приучили ее спать в своей комнате, что поначалу было нелегко“, - говорит Стефан.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии