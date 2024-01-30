Сегодня отмечается день эстонской литературы. Чем заняться и почему этот день важен?

30 января 2023 года в календарь национальных праздников была занесена новая значимая дата - день эстонской литературы. В 2023 году исполнилось ровно 100 лет со дня смерти великого эстонского поэта - Артура Алликсаара, тогда Министерство культуры призывало вспомнить стихотворения автора, сегодня же Министерство призывает любителей литературы попробовать найти в себе поэта, и вдохновившись произведениями Алликсаара, сочинить несколько строк.

Существует множество способов отпраздновать день литературы, например подарить книгу себе или близкому, разместить пост с рекомендациями по прочтению в социальных сетях, принять участие в литературном конкурсе или посетить музеи писателей. Творческие люди могут также попробовать перенести литературное произведения с одного художественного языка на другой (пьесы, фильмы, музыка, изобразительное искусство). Стоит обратить внимание и на голосование, проходящее до конца января в Apollo - читателям предлагают отдать свой голос за лучшие книги эстонских авторов за 2023 год. Проголосовать можно здесь. Это лишь небольшой список идей того, как можно отметить этот день, возможно таким образом со временем у каждого разовьется более личное отношение к литературе на эстонском языке и ее достижениям.