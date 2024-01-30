„Хочешь провести вечер со мной?“: Брежнева троллит Боню, которая „раскрыла“ ее расценки за эскорт(1)
Виктория Боня ошарашила поклонников Веры Брежневой откровениями о кумире. Экс-участница „ДОМа-2“ заявила, что украинская певица зарабатывала эскорт-услугами и якобы требовала за работу сто тысяч долларов, пишет Starhit.
Вера Брежнева лишь посмеялась в ответ, когда ее попросили прокомментировать скандальные высказывания Бони. Сегодня 41-летняя певица вернулась к громкой теме, опубликовав ироничный пост в соцсетях.
„Хочешь провести вечер со мной? — обратилась она к подписчикам. — Условия в следующем сторис“.
Новый пост оказался анонсом грядущих концертов Брежневой. В феврале блондинка выступит сразу в нескольких городах: Астане, Алматы, Бишкеке и Баку. „Выбери дату, место, купи билет по ссылке“, — продолжала она троллить Боню.
Подписчики Веры считают, что сообщение очевидно адресовано 44-летней Виктории, ведь в последнее время блондинка пишет исключительно на английском или украинском языках.
Напомним, что Боня сделала громкое заявление в свежем выпуске онлайн-шоу „Злые языки“. Ведущая рассказала, что ее близкий друг пытался провести вечер в обществе Брежневой. Однако мужчину не устроили ее высокие расценки.
„Это было в 2011 году. Предлагалось подарить сначала часы, которые стоят по 70 тысяч долларов, и она придет на свидание. Если Вера захочет, то тогда пойдет дальше. Если человек не понравится, тогда — нет, — вспоминала Виктория. — В итоге, когда друг узнал, какие часы она попросила, плюс еще сто тысяч без гарантий, сказал: „Спасибо, до свидания“. То есть ты работаешь за большие деньги, у тебя муж, а потом ты выходишь замуж, уводя человека из семьи… Это всегда был выгодный брак. И принципов там, скорее всего, тоже не было никогда“.
Звезда „ДОМа-2“ считает, что Вера попросту использовала мужчин для продвижения карьеры и достатка. Она напомнила, как певица крутила роман с Константином Меладзе за спиной его супруги.