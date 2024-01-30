„Хочешь провести вечер со мной?“: Брежнева троллит Боню, которая „раскрыла“ ее расценки за эскорт

„Это было в 2011 году. Предлагалось подарить сначала часы, которые стоят по 70 тысяч долларов, и она придет на свидание. Если Вера захочет, то тогда пойдет дальше. Если человек не понравится, тогда — нет, — вспоминала Виктория. — В итоге, когда друг узнал, какие часы она попросила, плюс еще сто тысяч без гарантий, сказал: „Спасибо, до свидания“. То есть ты работаешь за большие деньги, у тебя муж, а потом ты выходишь замуж, уводя человека из семьи… Это всегда был выгодный брак. И принципов там, скорее всего, тоже не было никогда“.