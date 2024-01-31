ФОТО | Канье Уэст напал на журналистку после вопроса о жене

О проблемах с психикой рэпера говорят уже давно. Он сам признавался, что страдает от биполярного расстройства. Но в последнее время деятельность Канье все больше вызывает тревогу и опасения. Недавно бывший муж Ким Кардашьян заменил свои зубы на титановые протезы. Он также постоянно вступает в конфликты и провоцирует общественность.

Но наибольшие опасения у пользователей Сети вызывает образ жизни новой жены Канье. Бьянка Цензори за короткий промежуток времени изменилась до неузнаваемости: ее внешность, стиль, привычки и поведение не узнают даже близкие друзья.

Родные и семья девушки, которая смогла построить успешную карьеру дизайнера еще до рокового брака, утверждают, что она находится в опасности и вынуждена делать все, чего хочет Канье Уэст. „Ее друзья дали ей понять, что думают, сказали ей — пробудись, черт побери. Она знает, что отдалилась от своего круга, она наконец начинает видеть сквозь мутное стекло своего брака“, — рассказал источник Daily Mail.

Рэпер контролирует все действия Бьянки, самостоятельно ей выбирает одежду, еду. Например, он запретил носить ей обувь и надевать штаны. Недавно стало известно, что он не позволяет ей пользоваться социальными сетями, чтобы Цензори не могла связываться с окружающим миром. Сам Канье объясняет это тем, что хочет уберечь жену от негативных комментариев.

Это не первый случай, когда рэпер проявляет агрессию по отношению к журналистам или фанатам. В конце января прошлого года Канье разбил телефон поклонницы из-за того, что она снимала его, находясь в своем автомобиле. Уэст это заметил, подошел и сказал женщине прекратить съемку. Она отказалась и аргументировала это тем, что рэпер — медийная личность, а снимает она на улице, в общественном месте. После этого Канье отобрал у фанатки телефон и разбил его. Вскоре об этом инциденте стало известно полиции, и артист оказался под следствием.