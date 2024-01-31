„Решил оставить ее в покое“: Житель Харьюмаа обнаружил во дворе нежданную гостью
Вчера утром житель Таллинна, проживающий в одном из районов города, обнаружил необычного гостя во дворе собственного дома. Вместо привычных кошек или собак, бегающих по его участку, там оказалась лисица!
Рыжую гостью наш читатель заметил утром, во время завтрака. К его удивлению, лисица спокойно осматривала окрестности его двора, будто прогуливалаясь по привычной ей территории.
„Вот такой вид из окна кухни“, - поделился местный житель, предпочитая остаться анонимным. „Я не так часто наблюдаю лисиц в своем дворе, но она казалась совершенно спокойной, будто привыкла к окружающей среде“.
Несмотря на первоначальное удивление, житель решил оставить лисицу в покое и не трогать ее. Он считает, что животное могло заблудиться или просто искало укрытие.
Специалисты по окружающей среде напоминают, что встречи с дикими животными, такими как лисицы, могут быть довольно обычными, особенно в пригородных районах. Они рекомендуют оставаться спокойными и избегать контакта с животными, позволяя им уйти самостоятельно.