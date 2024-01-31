„Решил оставить ее в покое“: Житель Харьюмаа обнаружил во дворе нежданную гостью

Рыжую гостью наш читатель заметил утром, во время завтрака. К его удивлению, лисица спокойно осматривала окрестности его двора, будто прогуливалаясь по привычной ей территории.

„Вот такой вид из окна кухни“, - поделился местный житель, предпочитая остаться анонимным. „Я не так часто наблюдаю лисиц в своем дворе, но она казалась совершенно спокойной, будто привыкла к окружающей среде“.

Несмотря на первоначальное удивление, житель решил оставить лисицу в покое и не трогать ее. Он считает, что животное могло заблудиться или просто искало укрытие.

Специалисты по окружающей среде напоминают, что встречи с дикими животными, такими как лисицы, могут быть довольно обычными, особенно в пригородных районах. Они рекомендуют оставаться спокойными и избегать контакта с животными, позволяя им уйти самостоятельно.