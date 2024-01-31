Best Stand Up в Таллинне! Стендап на местных нотах: комики кидают вызов эстонской действительности

Best Stand Up пройдет 10 февраля в творческом пространстве Erinevate Tubade Klubi (ETK) по адресу Telliskivi 60-A1. Все выступления будут записаны на видео и позже опубликованы для подписчиков портала RusDelfi.

„Мы вернулись! Совсем скоро на сцене в Теллискиви пройдет наш очередной стендап-концерт, - говорит директор Best Stand Up Виталий Бесчастный. - Перед зрителями выступят восемь комиков из Эстонии, Украины и Казахстана. Все ребята разные, от местных звезд до нетривиальных талантов. Если вы хотите послушать отечественные шутки про нашу с вами жизнь в Эстонии - обязательно приходите. Тем накопилось много. Будет смешно“.