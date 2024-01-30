Солист „Би‑2“ Лева вылетел из Таиланда в Израиль. Россия настаивает на отправке музыкантов в страну прямым рейсом

Среди участников группы только у троих есть российские паспорта, Россия настаивает на их отправке в страну прямым рейсом. У остальных есть гражданство Израиля, а у второго фронтмена „Би-2“ Александра „Шуры“ Умана есть еще и австралийский паспорт. Шура и Лева не граждане России.

Участников „Би-2“ задержали после концерта на Пхукете 24 января, сославшись на отсутствие разрешения на работу в стране. Всем музыкантам назначили штрафы. Шестеро из них сейчас находятся в Бангкоке в камере в иммиграционном центре для задержанных.

Представители группы рассказывали, что после визита высокопоставленных российских дипломатов, власти Таиланда отказались от договоренности о депортации в Израиль троих музыкантов с российским и израильским гражданством. Российское посольство это отрицает.