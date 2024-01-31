ВИДЕО | „Культура помогает выжить в трудные времена“: В Русском театре открылась выставка акварельных работ

В день открытия, куратор выставки Диана Янсон, и владелица представленных работ Людмила Месропян, любезно рассказали журналистам про своё сотрудничество, организацию и особенность экспозиции „Краски в любое время года“, ответив на интересующие репортеров вопросы.

„Я представляю город Тарту в Таллинне. В Тарту мы много лет занимаемся культурной деятельностью: на протяжении многих лет мы устраиваем выставки в разных выставочных пространствах, также организовываем фестивали искусств, где собираются авторы, исполнители и художники из разных стран мира. В прошлом году мы с Дианой решили, что нам пора выезжать за пределы Тарту и Тартумаа. Мы выставлялись в замке Алатскиви, затем привезли первую выставку сюда, в галлерею Русского театра, и сегодня снова выставляемся здесь, продолжая нашу, я надеюсь, зарождающуюся традицию“, - рассказывает о своем пути Людмила Месропян, культурный деятель и владелица представленной в Русском театре Эстонии коллекции.

Представленные на выставке работы неспроста выполнены в акварельной технике, ведь 2024 год объявлен годом акварели. В представленную в стенах Русского театра экспозицию вошли не все изначально заявленные работы, к выставке было изготовлено более 60 акварельных картин, а представлено около 55. „К сожалению не все уместились, не все вписались, поэтому мы решили немного сократить, но выиграть на показе,“ - объясняет данное решение Людмила.

„В этой выставке присутствует многообразие... Эта такая выставка, где зритель сам найдет какую-то работу, на которую он обратит внимание, поскольку диапазон и цветовой, и жанровый здесь очень широкий“, - говорит об экспозиции Диана Янсон - куратор выставки, занимающаяся театральной галереей уже более 11 лет.