„Лицо болит, проблемы с дикцией“: состояние здоровья Андрея Губина не улучшается

Медики поставили Губину диагноз „прозолпагия“, которой характерны постоянные спазмы. Как-то артист появлялся на шоу Андрея Малахова, где рассказал, что переехал жить за город, чтобы побыть в тишине.

Накануне же артист признался, что сейчас чувствует себя как никогда плохо, а потому не намерен встречаться с представителями СМИ. „Лицо болит, проблемы с дикцией. Все интервью на время отменил“, - процитировали Губина СМИ .