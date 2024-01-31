31.01.2024, 09:31
„Лицо болит, проблемы с дикцией“: состояние здоровья Андрея Губина не улучшается
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Последние пару лет исполнитель Андрей Губин практически не появляется на публике. Мужчина страдает от тяжелого недуга, который изменил его лицо практически до неузнаваемости. В социальных сетях мужчина также не появляется, а с журналистками общается крайне редко.
Медики поставили Губину диагноз „прозолпагия“, которой характерны постоянные спазмы. Как-то артист появлялся на шоу Андрея Малахова, где рассказал, что переехал жить за город, чтобы побыть в тишине.
Накануне же артист признался, что сейчас чувствует себя как никогда плохо, а потому не намерен встречаться с представителями СМИ. „Лицо болит, проблемы с дикцией. Все интервью на время отменил“, - процитировали Губина СМИ .