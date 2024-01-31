Парфенов рассказал о цензуре во время выступления в Дубае

Парфенову задали вопрос, подверглось ли его выступление в ОАЭ цензуре и что журналисту запретили говорить со сцены. По словам автора YouTube-канала „Парфенон“, никакой цензуры не было, и он мог свободно рассуждать на любые темы.

„Запретили ли что-то говорить? Не было таких просьб“, — заявил Парфенов.

Журналист также ответил на вопросы относительно статуса иностранного агента. По его мнению, не стоит бояться получить такой статус, поскольку „невозможно обложить себя соломой“.

Парфенов объяснил, что не знает, каким образом смог избежать получения статуса иноагента. Журналист упомянул ситуацию с Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и группой „Би-2“, выступления которых отменяют за рубежом.

„Невозможно про это думать. Если ты будешь бояться, то ты не будешь ничего делать. Это я уже помню по советскому времени. Это может быть самый главный урок, который они нам оставили“, — отметил телеведущий.