Удача улыбнулась? Выяснилось, в каком полуфинале Эстония выступит на „Евровидении“

Розыгрышь порядка выступления транслировался на официальном канале „Евровидения“ в YouTube. В результате выяснилось, что в первом полуфинале будут участвовать 15 стран, а во втором - 16. Страны большой пятерки и прошлогодний победитель Швеция автоматически проходят в финал.

В этом году в первом полуфинале выступят Украина, Кипр, Польша, Сербия, Литва, Хорватия, Ирландия, Словения, Исландия, Финляндия, Португалия, Люксембург, Австралия, Азербайджан и Молдова.

Во втором полуфинале на сцену выйдут Австрия, Мальта, Швейцария, Греция, Чехия, Албания, Дания, Армения, Израиль, Эстония, Грузия, Нидерланды, Норвегия, Латвия, Сан-Марино и Бельгия. Эстония будет выступать во второй половине второго полуфинала.

Израиль, который ведет войну с ХАМАС в секторе Газа, автоматически попал во второй полуфинал, поскольку 7 мая, когда состоится первый полуфинал, в стране государственный праздник.

Страны большой пятерки - Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания - и победитель прошлогоднего „Евровидения“ Швеция, как правило, не в полуфиналах не участвуют. Во вторник также стало известно, в каких полуфиналах будут голосовать эти страны. Швеция, Великобритания и Германия будут голосовать в первом полуфинале, а Испания, Италия и Франция - во втором.

Финал „Евровидения“ пройдет в Мальмё (Швеция) 11 мая, а полуфиналы - 7 и 9 мая.