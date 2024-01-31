„Помимо щек округлились руки“: Виктория Дайнеко напугала рассказами о гормональной терапии

На мысли о внешности Викторию натолкнула беседа с дочерью. „Я ахнула: через четыре месяца мне исполнится 37. И дочь спросила, сколько бы я хотела, чтобы мне было? 20? 30? И я поняла, что люблю свой возраст. Да, я меняюсь и вижу это. Да, иногда грущу, когда вижу свой „возраст“ в зеркальном отражении. Но не хочу ничего менять, не хочу стараться выглядеть моложе или делать какие-либо модные процедуры“, — отметила певица в соцсетях.

Вспоминая о себе юной, Дайнеко порой испытывает неловкость. „Когда смотрю на свои фотки в 20 или попадаются в Сети старые интервью, хочется зажмуриться от стыда! Я была такая угловатая, так нелепо выглядела, выражалась и была очень наивной.

Спустя время, когда мои глаза открылись, мне захотелось обнять эту девчонку. Моя доверчивость и сегодня подводит меня, но я все равно гораздо сильнее, спокойнее, уравновешеннее. Сегодня нравлюсь себе больше, чем когда-либо, и менять ничего не хочу“, — написала она.

Артистка гордится тем, что не прибегает к ретуши фотографий и показывает себя такой, какая есть. Даже, несмотря на то, что у нее есть комплексы. „Шея сильнее всего выдает возраст. После недавней гормональной терапии у меня, помимо щек, округлились и руки, это тоже прибавляет возраста. Еще он заметен, когда случайно включается фронтальная камера — и ты видишь себя сверху вниз. Но такова жизнь, и я хочу это принять. А не закалывать скулы, лоб, резать веки и так далее“, — поделилась исполнительница.

Виктория не отрицает, что однажды может лечь под нож ради красоты. „Может быть, я и передумаю в будущем (вон какая потрясающая подтяжка у Брэда Питта!), но пока чудеса современной косметологии вообще не вдохновляют меня на какие-либо модные процедуры „омоложения“, — поведала она.

36-летняя звезда призналась, что переживает совсем об иных вещах. „Есть только один момент, из-за которого я грущу — это дети! Хочется еще! И я понимаю, что буду уже возрастной мамой, а это и молодым сложно. Чем ты старше, тем сложнее — говорю о женской физиологии и ресурсах. Но на все воля Божья. Быть взрослой мамой — это даже хорошо“, — заключила Дайнеко.