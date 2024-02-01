„Это безумие“: Ким Кардашьян в жутких пятнах рассказала о своей болезни
43-летняя актриса и бизнесвумен Ким Кардашьян вышла на связь с поклонниками в соцсети и пожаловалась на свой недуг. Хроническое заболевание, которым страдает знаменитость, доставляет ей массу проблем. Помимо уродующих кожу пятен оно вызывает сильный зуд, пишет Womanhit.ru.
Ким Кардашьян призналась, что уже более десяти лет безуспешно борется с псориазом. Звезда реалити-шоу на видео показала свое последнее обострение болезни на правой икре. На кадрах крупным планом видны жуткие красные пятна с сыпью. Артистка отметила, что „перепробовала все“, чтобы вылечить ее.
Ким добавила, что не может определить причину своего последнего обострения. К тому же, ее беспокоит то, что пятна мигрируют вверх и вниз по ноге. „Какой же безумный у меня сейчас псориаз, ребята… ’У меня вся нога… и я не знаю, что происходит, но мне нужно разобраться… это безумие“, — посетовала Кардашьян. „Не буду врать, это больно“, — написала блогер. Также она горько пошутила о том, что ее псориаз как раз ко Дню святого Валентина принял форму сердца.