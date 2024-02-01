„Это безумие“: Ким Кардашьян в жутких пятнах рассказала о своей болезни

Ким Кардашьян призналась, что уже более десяти лет безуспешно борется с псориазом. Звезда реалити-шоу на видео показала свое последнее обострение болезни на правой икре. На кадрах крупным планом видны жуткие красные пятна с сыпью. Артистка отметила, что „перепробовала все“, чтобы вылечить ее.

Ким добавила, что не может определить причину своего последнего обострения. К тому же, ее беспокоит то, что пятна мигрируют вверх и вниз по ноге. „Какой же безумный у меня сейчас псориаз, ребята… ’У меня вся нога… и я не знаю, что происходит, но мне нужно разобраться… это безумие“, — посетовала Кардашьян. „Не буду врать, это больно“, — написала блогер. Также она горько пошутила о том, что ее псориаз как раз ко Дню святого Валентина принял форму сердца.