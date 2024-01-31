Умерла актриса из сериала „Клон“ Жандира Мартини

„Вместе мы писали пьесы, сценарии фильмов, сериалы и новеллы. Вы знаете это чувство, когда вы проходите школу, в которой вы учились, и видите, что здание было снесено? Так я отношусь к твоему уходу“, — написал Карузо.
Жандира Мартини родилась 10 июля 1945 года в городе Сантус штата Сан-Паулу. Она училась философии в Католическом университете в Сантусе, а после окончила Школу драматического искусства Университета Сан-Паулу.
Первые роли в кино Мартини сыграла в конце 1970-х — начале 1980-х. Известность получила благодаря роли Зорайде в телесериале „Клон“ 2001 года. Мартини также снималась в сериалах „Дороги Индии“ и „Америка“.