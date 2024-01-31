BMG не будет работать с Роджером Уотерсом из-за его высказываний об Украине

В 2016 году BMG подписала договор с музыкантом и планировала выпустить перезаписанную версию альбома Pink Floyd Dark Side of Moon в 2023 году, но новый генеральный директор Томас Кесфельд отменил эту сделку. Уотерс уже давно подвергается критике за предполагаемый антиеврейский тон как его публичных высказываний, так и содержания его концертов.

На концертах Уотерс открыто выступает с критикой властей многих государств за „враждебную“ политику, среди таких — Израиль. Он высказывается против атак на палестинцев.

На заседании Совета Безопасности ООН в феврале прошлого года Уотерс заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине и осудил „провокаторов“. Он также призвал президентов США Джо Байдена, Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине.