„Я есть“: неизлечимо больная Селин Дион впервые рассказала о своих мучениях(1)
55-летняя канадская певица, композитор и актриса Селин Дион узнала о своем страшном заболевании в 2022 году. Синдром мышечной скованности разрушает центральную нервную систему, и человек страдает неконтролируемыми болезненными спазмами мышц. Артистке трудно говорить и двигаться. Кроме того, ранее стало известно, что исполнительница больше не управляет своими мышцами, пишет Womanhit.ru
Селин вышла на связь в своем микроблоге и откровенно рассказала о том, как ей пришлось научиться жить в новых условиях. Певица хочет помочь тем, кто столкнулся с таким же диагнозом. Болезнь вынудила Дион уйти со сцены, и теперь она очень скучает по любимой работе и поклонникам. По словам звезды, последние два года стали для нее испытанием, но поп-дива училась управлять своим состоянием.
Селин Дион решила задокументировать эту часть своей жизни, чтобы рассказать людям об этом жутком заболевании. Также певица намерена снять документальный фильм под названием „Я есть: Селин Дион“.