„Я есть“: неизлечимо больная Селин Дион впервые рассказала о своих мучениях

Селин вышла на связь в своем микроблоге и откровенно рассказала о том, как ей пришлось научиться жить в новых условиях. Певица хочет помочь тем, кто столкнулся с таким же диагнозом. Болезнь вынудила Дион уйти со сцены, и теперь она очень скучает по любимой работе и поклонникам. По словам звезды, последние два года стали для нее испытанием, но поп-дива училась управлять своим состоянием.