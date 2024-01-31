БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Вечеринка на 24 карата! Olympic Casino подарил гостям ночь золотого гламура(2)
26 января состоялась уже ставшая традицией вечеринка Golden Glamour Party в Hilton Park Olympic Casino в Таллинне. Вечеринка подарила гостям незабываемые впечатления и заряд бодрости.
Гости мероприятия насладились насыщенной шоу-программой и зажигательными танцами. Гвоздем программы стало выступление яркой и харизматичной певицы Юлии Куусметс. В своей новой программе она исполнила самые популярные хиты нашего времени и любимые песни прошлого со всех уголков Земного шара. Юлия Куусметс покорила зрителей своим прекрасным голосом, зажигательной энергетикой и чувственными движениями.
Всю ночь вечеринку украшали восхитительные феи с чувственным танцевальным шоу. Их выступление было наполнено страстью и грацией и не оставило равнодушным ни одного зрителя. Популярные современные клубные хиты играл DJ BELL.
На входе гостям был предложен игристый приветственный напиток, а в течение вечера гостей ожидали подарки и дождь золотого конфетти.
Смотрите, как прошла вечеринка на 24 карата!