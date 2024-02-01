Ей 74 года! Коктейли с водкой, работа и пончики: Вера Вонг делится секретами молодости

Окончив колледж в США в 1971 году, Вонг начала работать в журнале Vogue в качестве ассистента директора моды, а затем в возрасте 23 лет стала редактором моды. Она проработала там 17 лет. Только в 40, после непродолжительной работы в Ralph Lauren, она открыла свою собственную компанию.

После успешной карьеры она одевала самых известных людей в мире, включая Мишель Обаму, Викторию Бекхэм, Мэрайю Кэри и многих других. „Я считаю, что работа сохраняет молодость и стимулирует“, — сказала Вера в одном из интервью.

„Я работаю очень долго, я вырастила двух дочерей. Главное — работа, сон, коктейли из водки и не слишком много солнца“, — призналась икона стиля и молодости. Что еще мы можем взять на заметку?

Она использует детское масло в ванной

У Веры Вонг много аллергий, поэтому она очень осторожна в выборе средств, которыми пользуется. Когда она была моложе, то принимала душ, но теперь ей нравится принимать ванну, тем более что она успокаивает. „Одна из самых важных процедур для моей кожи — увлажнение. Поэтому я использую обычное детское масло, оно очень помогает питать и успокаивать. Второе по важности средство — это крем для загара, я предпочитаю использовать увлажняющий с SPF 30“, — говорит она.

Вера считает, что быть продуктивной — это хороший способ борьбы со старением

Во время работы в индустрии моды она никогда не задумывалась о молодости, потому что ежедневно работает с „самыми красивыми женщинами в мире“. Поэтому она считает их своими музами и полагает, что это „возможно, продуктивный способ справиться со старением“. „Знаете, старение, уныние и болезни — это слишком старомодно, потому что в жизни люди должны учиться и развиваться и продолжать расти тем или иным способом. В любом возрасте“, — подчеркивает Вера.

Она носит светло-голубые солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза