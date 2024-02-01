Ей 74 года! Коктейли с водкой, работа и пончики: Вера Вонг делится секретами молодости(4)
Существует множество способов выглядеть как можно дольше молодыми. Эксперты советуют высыпаться, правильно питаться и ежедневно заниматься спортом. Но 74-летняя модельер Вера Вонг раскрыла еще несколько секретов, которые могут быть очень полезны при уходе за кожей, разумом и телом. Некоторые, к слову, вас порядком удивят!
Окончив колледж в США в 1971 году, Вонг начала работать в журнале Vogue в качестве ассистента директора моды, а затем в возрасте 23 лет стала редактором моды. Она проработала там 17 лет. Только в 40, после непродолжительной работы в Ralph Lauren, она открыла свою собственную компанию.
После успешной карьеры она одевала самых известных людей в мире, включая Мишель Обаму, Викторию Бекхэм, Мэрайю Кэри и многих других. „Я считаю, что работа сохраняет молодость и стимулирует“, — сказала Вера в одном из интервью.
„Я работаю очень долго, я вырастила двух дочерей. Главное — работа, сон, коктейли из водки и не слишком много солнца“, — призналась икона стиля и молодости. Что еще мы можем взять на заметку?
Она использует детское масло в ванной
У Веры Вонг много аллергий, поэтому она очень осторожна в выборе средств, которыми пользуется. Когда она была моложе, то принимала душ, но теперь ей нравится принимать ванну, тем более что она успокаивает. „Одна из самых важных процедур для моей кожи — увлажнение. Поэтому я использую обычное детское масло, оно очень помогает питать и успокаивать. Второе по важности средство — это крем для загара, я предпочитаю использовать увлажняющий с SPF 30“, — говорит она.
Вера считает, что быть продуктивной — это хороший способ борьбы со старением
Во время работы в индустрии моды она никогда не задумывалась о молодости, потому что ежедневно работает с „самыми красивыми женщинами в мире“. Поэтому она считает их своими музами и полагает, что это „возможно, продуктивный способ справиться со старением“. „Знаете, старение, уныние и болезни — это слишком старомодно, потому что в жизни люди должны учиться и развиваться и продолжать расти тем или иным способом. В любом возрасте“, — подчеркивает Вера.
Она носит светло-голубые солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза
По роду своей деятельности Вера вынуждена постоянно смотреть на экраны телефонов, компьютеров и телевизоров. Она считает, что очки, созданные для защиты глаз, очень важны для сохранения радужки и зрачков: „Мы должны быть внимательны, потому что вред рано или поздно настигнет нас“.
Кстати, у Веры Вонг собрана внушительная коллекция из более чем тысячи пар солнцезащитных очков с 1973 года, когда она была редактором аксессуаров в Vogue.
Ее физические упражнения — езда на велосипеде и игра в гольф
Вера предпочитает легкие и быстрые силовые тренировки и не поднимает веса тяжелее полутора килограммов. Ее любимое упражнение — езда на велосипеде, и она любит кататься по окрестностям, когда у нее есть свободное время.
Однако ей, в целом, не очень-то нравится заниматься спортом. „Я предпочитаю играть в гольф. Я совершенно в нем ужасна, но полна энтузиазма. Это не спорт, это скорее активная медитация с элементами стратегии“, — признается всемирно известный дизайнер.
Вера с удовольствием ест вредную пищу
Кухня Веры состоит из двух телевизоров, морозильника для мороженого, холодильника для газировки и холодильника для полезных продуктов. „У меня есть кладовая для конфет, кладовая для хлопьев и кладовая для того, что называется „оранжевой едой“, в которую входят читосы, „Золотая рыбка“ от Pepperidge Farm и всевозможные чипсы (которые я просто обожаю).
Я ем много „Макдоналдса“. И еще добавляю Oreo McFlurry. Я знаю, люди говорят, что все это вредно, но я так не думаю. Это не намного хуже, чем многие другие продукты“, — признается Вера. Она также является большой поклонницей Dunkin Donuts.