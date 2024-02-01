Мамина гордость! Полина Ауг блеснула в нашумевшем фильме Локшина „Мастер и Маргарита“

„Локшин работал с актрисами очень трепетно, и я ему безумно благодарна. Мы очень много работали до начала съемок — очень много работали над образом, текстом, посвятили много времени разбору“, — объяснила актриса.

По словам Ауг, несмотря на репетиции, во время съемок случилось несколько спонтанных сцен.

„Например, когда я сажусь в машину к Воланду. Этой сцены не должно было быть, но режиссер сказал: „Давай, ты сделай, а потом мы поймем, это нужно или нет“. В итоге эта сцена вошла в окончательную версию фильма“, — рассказала она.

После премьерного показа „Мастер и Маргарита“ Z-активисты требуют запретить новый фильм. Readovka обратила внимание, что „Мастера и Маргариту“ снял режиссер с антивоенной позицией, а деньги на него выделил Минкульт. После этого в Z-пабликах разгорелся скандал.