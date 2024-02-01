Тимберлейк втайне извинился перед Спирс за травму, нанесенную ей в юности
Страсти между Джастином и Бритни никак не могут улечься. Все дошло до того, что певец почти лишился семьи и карьеры. Недавно стало известно, что он все-таки извинился перед бывшей возлюбленной, пишет Woman.ru
Вышедшие в октябре прошлого года мемуары Бритни Спирс „Женщина во мне“ стали самыми продаваемыми в истории: „Это происходит! Моя книга стала самыми продаваемыми мемуарами знаменитости в истории в первый же день!“ — поделилась Спирс в личном блоге.
В своей книге Бритни рассказала множество шокирующих историй о своей жизни, самой громкой из них стала новость о домашнем аборте от Джастина Тимберлейка, который ей пришлось сделать в 19 лет. На фоне вскрывшейся информации на бывшего возлюбленного певицы обрушилась волна критики, его начали „отменять“. Проблемы начались и в его семье: Тимберлейк и его жена Джессика Бил находились (а возможно и все еще находятся) на грани развода.
Со временем ситуация немного утихла, но факт остается фактом: Тимберлейка теперь недолюбливают в Голливуде. На днях актера и певца обвинили в женоненавистничестве из-за того, что он перебил актрису „50 оттенков серого“ Дакоту Джонсон во время съемки развлекательного шоу.
Складывается впечатление, что забудут об этом скандале еще не скоро. Особенно учитывая то, что Тимберлейк не раскаялся. Но недавно выяснилось, что Джастин все-таки извинился перед Бритни, просто сделал он это не публично, а втайне. Об этом рассказал друг Бритни Спирс и коллега Джастина Тимберлейка Лэнс Басс в интервью изданию The US Sun.
По его словам, между знаменитостями на данный момент нет никакой вражды, они даже по-своему друг друга любят: „Он извинился. Она потрясающая. Так или иначе, это уже произошло. С ними все в порядке. Они поддерживают друг друга. Они любят друг друга по-своему. Поэтому я думаю, что обществу просто нравится продолжать травлю, но посмотрите на людей, с которыми эти события связаны. Им все равно. У них все в порядке“.
Басс также добавил, что Бритни уже давно прожила эту травматическую ситуацию: „Она говорила о своем прошлом. Она не рассказывала о настоящем моменте. Сейчас с ними все в порядке“. По его мнению, люди должны понять, что они не имеют право вмешиваться в чужие жизни и вершить правосудие: „Я не знаю, почему люди пытаются продолжать этот бой. Это даже не было настоящим боем. Это была просто жизнь“.
Джастин не в первый раз попадает в центр скандала из-за его отношений с Бритни Спирс: еще в 2021 году, после выхода документального фильма „Подставить Бритни Спирс“, на певца накинулась общественность с обвинениями в эксплуатации женщин. После этого Тимберлейк публично раскаялся и извинился: „Я видел много сообщений, комментариев, хэштегов и сомнений, поэтому решил ответить. Я прошу прощения за свои действия на определенных этапах жизни, которые только усугубили многие проблемы. Я говорил много неподобающих слов, а когда мне на самом деле следовало высказаться, я молчал“.