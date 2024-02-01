Тимберлейк втайне извинился перед Спирс за травму, нанесенную ей в юности

Вышедшие в октябре прошлого года мемуары Бритни Спирс „Женщина во мне“ стали самыми продаваемыми в истории: „Это происходит! Моя книга стала самыми продаваемыми мемуарами знаменитости в истории в первый же день!“ — поделилась Спирс в личном блоге.

В своей книге Бритни рассказала множество шокирующих историй о своей жизни, самой громкой из них стала новость о домашнем аборте от Джастина Тимберлейка, который ей пришлось сделать в 19 лет. На фоне вскрывшейся информации на бывшего возлюбленного певицы обрушилась волна критики, его начали „отменять“. Проблемы начались и в его семье: Тимберлейк и его жена Джессика Бил находились (а возможно и все еще находятся) на грани развода.

Со временем ситуация немного утихла, но факт остается фактом: Тимберлейка теперь недолюбливают в Голливуде. На днях актера и певца обвинили в женоненавистничестве из-за того, что он перебил актрису „50 оттенков серого“ Дакоту Джонсон во время съемки развлекательного шоу.

Складывается впечатление, что забудут об этом скандале еще не скоро. Особенно учитывая то, что Тимберлейк не раскаялся. Но недавно выяснилось, что Джастин все-таки извинился перед Бритни, просто сделал он это не публично, а втайне. Об этом рассказал друг Бритни Спирс и коллега Джастина Тимберлейка Лэнс Басс в интервью изданию The US Sun.

По его словам, между знаменитостями на данный момент нет никакой вражды, они даже по-своему друг друга любят: „Он извинился. Она потрясающая. Так или иначе, это уже произошло. С ними все в порядке. Они поддерживают друг друга. Они любят друг друга по-своему. Поэтому я думаю, что обществу просто нравится продолжать травлю, но посмотрите на людей, с которыми эти события связаны. Им все равно. У них все в порядке“.