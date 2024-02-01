Бесплатный каток! Ласнамяэ отметит День святого Валентина в Ледовом парке

„Ледовый парк Ласнамяэ – отличное место, где можно провести время с друзьями или познакомиться с новыми людьми. В День святого Валентина вы сможете увидеть атмосферное представление на льду, бесплатно покататься на коньках и принять участие в розыгрыше подарков. Приглашаем всех прийти и отлично провести время в День святого Валентина“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.