Контрабас, виолончель и мандолина составят неожиданное трио

Как отметил Пеэду Касс, идея совместного концерта появилась давно. „План созревал много лет. Этому предшествовала возможность сыграть дуэтом с виолончелистом Теодором Синком. Буквально в первые дни пандемии нам удалось дать один короткий концерт. Репетиции не хотелось заканчивать, и мы поняли, что музыканты разных жанров могут иметь много общего“, – сказал Касс.

Оба исполнителя уже и раньше проявляли интерес к музыке, которая не является частью их повседневного репертуара. „Нас объединяло то, что я всегда, не особенно это афишируя, немного практиковал Баха, и, вероятно, он тоже разучивал дома что-то из того, что не является оригинальным наследием классической музыки. Я был очарован, когда увидел, как Теодор обрабатывал и подходил к исполнению классического произведения“, – добавил Касс.

Привлечение Виллу Талси к концертам было естественным ходом событий. „Возникло ощущение, что рядом с контрабасом и виолончелью есть место для другого голоса или инструмента. Поскольку виолончель и контрабас – абсолютно басовые и находятся в нижнем регистре, то один инструмент из верхнего регистра был бы очень уместен. К тому времени в моем телефоне образовался список музыкантов, с которыми хотелось бы поработать. Этот список был невелик, но Виллу значился в нем очень давно, и даже странно, что наши пути не пересеклись уже раньше“, – так описал зарождение трио Пеэду Касс.

На первый взгляд трио Касс/Синк/Талси может показаться весьма неожиданным, но программа концертов – это отдельное повествование и лишнее доказательство тому, что необычный состав может предложить свежие впечатления. Спектр исполняемой музыки широк: от классики до современных композиторов. В течение трех вечеров можно будет насладиться творчеством Баха, Таллиса, Пярноя, Сёэта и Касся.

Трио Касс/Синк/Талси выступит 6 февраля в 19:00 в концертном зале Йыхви, 7 февраля в 19:00 – в Пярнуском концертном зале и 8 февраля в 21:00 – в концертном зале „Эстония“ в Таллинне.