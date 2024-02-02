Контрабас, виолончель и мандолина составят неожиданное трио
На следующей неделе на сцену выйдет трио известных эстонских музыкантов – контрабасист Пеэду Касс, виолончелист Теодор Синк и гитарист Виллу Талси, исполняющий музыку на мандолине. Зрителям будет представлена неожиданная для такого состава программа.
Как отметил Пеэду Касс, идея совместного концерта появилась давно. „План созревал много лет. Этому предшествовала возможность сыграть дуэтом с виолончелистом Теодором Синком. Буквально в первые дни пандемии нам удалось дать один короткий концерт. Репетиции не хотелось заканчивать, и мы поняли, что музыканты разных жанров могут иметь много общего“, – сказал Касс.
Оба исполнителя уже и раньше проявляли интерес к музыке, которая не является частью их повседневного репертуара. „Нас объединяло то, что я всегда, не особенно это афишируя, немного практиковал Баха, и, вероятно, он тоже разучивал дома что-то из того, что не является оригинальным наследием классической музыки. Я был очарован, когда увидел, как Теодор обрабатывал и подходил к исполнению классического произведения“, – добавил Касс.
Привлечение Виллу Талси к концертам было естественным ходом событий. „Возникло ощущение, что рядом с контрабасом и виолончелью есть место для другого голоса или инструмента. Поскольку виолончель и контрабас – абсолютно басовые и находятся в нижнем регистре, то один инструмент из верхнего регистра был бы очень уместен. К тому времени в моем телефоне образовался список музыкантов, с которыми хотелось бы поработать. Этот список был невелик, но Виллу значился в нем очень давно, и даже странно, что наши пути не пересеклись уже раньше“, – так описал зарождение трио Пеэду Касс.
На первый взгляд трио Касс/Синк/Талси может показаться весьма неожиданным, но программа концертов – это отдельное повествование и лишнее доказательство тому, что необычный состав может предложить свежие впечатления. Спектр исполняемой музыки широк: от классики до современных композиторов. В течение трех вечеров можно будет насладиться творчеством Баха, Таллиса, Пярноя, Сёэта и Касся.
Трио Касс/Синк/Талси выступит 6 февраля в 19:00 в концертном зале Йыхви, 7 февраля в 19:00 – в Пярнуском концертном зале и 8 февраля в 21:00 – в концертном зале „Эстония“ в Таллинне.