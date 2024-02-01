„В России больше жить не буду“: Музыканты „Би-2“ об аресте в Таиланде

„Горжусь тем, что я израильтянин“

Лева Би-2 первым улетел из Таиланда в ночь на среду — он единственный участник группы, у которого есть только израильское гражданство. Остальным музыкантам удалось покинуть страну чуть позже, они также успешно добрались до Израиля.

„Я горжусь тем, что я израильтянин, — рассказывает Би-би-си Лева. — Моя страна помогла мне стать самостоятельным и моя страна спасла меня и моих друзей в трудную минуту. Поэтому огромное спасибо МИД Израиля, спасибо консулу — Эли Сена — это просто суперпрофессионал“.

У второго основателя группы Шуры (Александра Умана) помимо израильского есть австралийский паспорт. С ними были музыканты с российским гражданством: барабанщик Борис Лифшиц, флейтист и клавишник Ян Николенко, гитарист Андрей Звонков, басист Максим Андрющенко и аранжировщик Глеб Колядин. Николенко и Лифшиц также имеют израильское гражданство.

Таким образом израильским дипломатам удалось договориться об освобождении троих музыкантов, у которых нет никакого другого гражданства, кроме российского. Ранее в посольстве России в Таиланде настаивали, что трое участников рок-группы могут быть депортированы только в Россию.

„Огромное спасибо Израилю еще раз за то, что они помогли не только тем участникам группы, которые имеют израильское гражданство, но и людям, которым просто грозила опасность в России, и сейчас они на свободе. Это самое главное“, — продолжает Лева.

По его словам, музыкантам с единственным гражданством России предлагал свои услуги и российский консул, но они в письменной форме отказались от разговора с ним.

„Становилось все страшнее и страшнее“

Формальным поводом для задержания музыкантов в Таиланде стало нарушение миграционного законодательства, после чего их поместили в один из центров временного содержания иммигрантов в Бангкоке. Там их содержали в 25-метровой камере на 80 человек. При этом из слов Левы следует, что особенных претензий к тайским властям у него нет: „Нет, там все было корректно, даже из каких-то силовых структур“.