ФОТО и ВИДЕО | Nublu провел вечер в компании VIP-гостя. Что отмечал певец?

В Финляндии прошла горячая вечеринка, посвященная песне „Vox Populi“ рэперов Микаэля Габриэля и nublu. На вечеринке, состоявшейся в одном из заведений северных соседей, присутствовали как финны, так и некоторые эстонцы. Судя по снимкам, опубликованным в социальных сетях, все выглядело довольно торжественно.

В течение вечера звезды Микаэль Габриэль и nublu исполняли свои самые известные песни. Естественно, прозвучала их песня „Vox Populi“, с которой они участвуют в финском песенном конкурсе для отбора на Евровидение, также nublu завел толпу своей песней „heikki???“. Оба артиста отлично провели время на вечеринке и получили огромное удовольствие от празднования.

Кульминацией вечера стало появление баллотирующегося в президенты Финляндии - Пекки Хаависто. Политик также является музыкантом и крутит пластинки под именем DJ Pex. Визит VIP-гостя осветили в своих социальных сетях оба рэпера. „Будущий президент Финляндии за пультом?“, - гласила подпись к одному из видео, опубликованному в Instagram. „Президент здесь“, - гласила другая история в Instagram.

Пекка Хаависто, прошедший во второй тур президентских выборов в Финляндии, ведет предвыборную кампанию при поддержке нескольких известных финнов, в том числе и Микаэля Габриэля. Рэпер и ранее публично заявлял о своей поддержке Хаависто.

Подарок-сюрприз для кандидата в президенты

Во время вечера nublu порадовал Хаависто подарком, о которым позже кандидат в президенты рассказал на своей странице в Instagram. „Спасибо, Микаэль Габриэль, за вчерашнюю веселую песню „Vox Populi“, с которой мы начали праздник. У нас обоих есть важная цель, к которой нужно стремиться. Я желаю тебе успеха на конкурсе UMK (Uuden musiikin kilpailu - ежегодный финский песенный конкурс для отбора на Евровидение - прим. ред.). Также было приятно встретить много новых друзей. Спасибо за отличный подарок, nublu“, - написал баллотирующийся Хаависто в социальных сетях.