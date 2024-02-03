ФОТО и ВИДЕО | Nublu провел вечер в компании VIP-гостя. Что отмечал певец?
В среду вечером в Финляндии состоялось большое мероприятие в честь песни „Vox Populi“, с которой эстонский рэпер nublu и финский исполнитель Микаэль Габриэль выступят в полуфинале финского песенного конкурса. Особенным это событие стало благодаря визиту кандидата в президенты Финляндии - Пекки Хаависто, который и сам был не прочь покрутить пластинки на вечеринке. В продолжение вечера nublu порадовал кандидата приятным подарком в эстонском стиле, пишет Kroonika.
В Финляндии прошла горячая вечеринка, посвященная песне „Vox Populi“ рэперов Микаэля Габриэля и nublu. На вечеринке, состоявшейся в одном из заведений северных соседей, присутствовали как финны, так и некоторые эстонцы. Судя по снимкам, опубликованным в социальных сетях, все выглядело довольно торжественно.
В течение вечера звезды Микаэль Габриэль и nublu исполняли свои самые известные песни. Естественно, прозвучала их песня „Vox Populi“, с которой они участвуют в финском песенном конкурсе для отбора на Евровидение, также nublu завел толпу своей песней „heikki???“. Оба артиста отлично провели время на вечеринке и получили огромное удовольствие от празднования.
Кульминацией вечера стало появление баллотирующегося в президенты Финляндии - Пекки Хаависто. Политик также является музыкантом и крутит пластинки под именем DJ Pex. Визит VIP-гостя осветили в своих социальных сетях оба рэпера. „Будущий президент Финляндии за пультом?“, - гласила подпись к одному из видео, опубликованному в Instagram. „Президент здесь“, - гласила другая история в Instagram.
Пекка Хаависто, прошедший во второй тур президентских выборов в Финляндии, ведет предвыборную кампанию при поддержке нескольких известных финнов, в том числе и Микаэля Габриэля. Рэпер и ранее публично заявлял о своей поддержке Хаависто.
Подарок-сюрприз для кандидата в президенты
Во время вечера nublu порадовал Хаависто подарком, о которым позже кандидат в президенты рассказал на своей странице в Instagram. „Спасибо, Микаэль Габриэль, за вчерашнюю веселую песню „Vox Populi“, с которой мы начали праздник. У нас обоих есть важная цель, к которой нужно стремиться. Я желаю тебе успеха на конкурсе UMK (Uuden musiikin kilpailu - ежегодный финский песенный конкурс для отбора на Евровидение - прим. ред.). Также было приятно встретить много новых друзей. Спасибо за отличный подарок, nublu“, - написал баллотирующийся Хаависто в социальных сетях.
В забавном видео nublu, где он вручает подарок Хаависто, nublu отметил, что как артисту ему всегда нравились люди, которые остаются независимыми, и поскольку он сам уже 5-6 лет независим, он желает поддержки, любви и успеха финскому кандидату в президенты. „За моего нового друга Пекку!“, - произнес nublu, передавая белую коробку в руки Хаависто. Политик поблагодарил nublu, а затем начал рассматривать содержимое врученного ему подарка.
„Надеюсь, тебе понравится. Это что-то для холодной весны или лета при нашем климате“, - прокомментировал nublu подарочную упаковку, из которой выглядывал голубоватый мягкий пушок. Рэпер поспешил на помощь Хаависто, когда они уже распаковали содержимое, оказалось, что nublu подарил Хаависто теплое одеяло-толстовку от своего собственного бренда Mõnnaka. „Мы соединили в нем элементы эстонского фольклора“, - описал свой подаренный джемпер nublu. Хаависто тут же примерил его. „Ух ты! Это подходящий размер. Просто супер!“, - Хаависто поблагодарил nublu за подарок. „В следующий раз, когда я вернусь в Хельсинки, я надену свой, и тогда, может быть, мы куда-нибудь сходим!“, - уже построил совместные планы на будущее nublu.
Рэперы nublu и Микаэль Габриэль примут участие в финском конкурсе отбора на Евровидение с песней „Vox Populi“. Финал UMK состоится 10 февраля в Тампере, где и будет объявлен представитель Финляндии на конкурсе Евровидения в этом году.