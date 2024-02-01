Сегодня состоится грандиозное награждение лучших музыкальных деятелей Эстонии! Старт уже через несколько часов

Перед самым началом гала-вечера, в 18:00, прямую трансляцию с красной дорожки начнет эффектная певица - Таня Михайлова. Любимая артистка покажет все происходящее на красной дорожке и возьмет интервью у знаменитых певцов, музыкантов, законодателей моды и других известных людей, пришедших на мероприятие.

С 19 часов всех желающих приглашают посмотреть специальное шоу самых популярных трендсеттеров Эстонии - Андрея Зевакина и Робина Валтинга, которое перенесет зрителей за кулисы красной дорожки.

На протяжении всего вечера мы будем делиться с читателями свежими фотографиями с красной дорожки и гала-концерта, эмоциями и реакциями, а также обо всем, что окружает одно из крупнейших музыкальных событий года в Эстонии.

Победители Estonian Music Awards 2024 будут объявлены 1 февраля на Unibet Arena. На гала-концерте выступят ALIKA, Bedwetters, NOËP, villemdrillem, Anett x Fredi, MARI KALKUN и лауреат премии „Вклада в музыку Эстонии“ - Марью Лэник. Кроме того, ведущими вечера станут Биргит Саррап и Стефан.

EMA отметит самых выдающихся музыкальных продюсеров, исполнителей и авторов Эстонии. Будет вручено 20 наград, из которых 18 победителей были выбраны жюри из 160 музыкальных экспертов.