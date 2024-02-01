Состоялось грандиозное награждение лучших музыкальных деятелей Эстонии: Алика забрала три номинации!

Перед самым началом гала-вечера, в 18:00, прямую трансляцию с красной дорожки вела эффектная певица - Таня Михайлова. Любимая артистка показала все происходящее на красной дорожке и взяла интервью у знаменитых певцов, музыкантов, законодателей моды и других известных людей, пришедших на мероприятие.

С 19 часов всех желающих приглашали посмотреть специальное шоу самых популярных трендсеттеров Эстонии - Андрея Зевакина и Робина Валтинга, которое перенесли зрителей за кулисы красной дорожки.

На протяжении всего вечера мы делились с читателями свежими фотографиями с красной дорожки и гала-концерта, эмоциями и реакциями, а также писали обо всем, что окружает одно из крупнейших музыкальных событий года в Эстонии.