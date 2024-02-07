Бригитте Сюзанне Хунт снова в центре скандала, но уже со своим менеджером Ханной: „Ты поставила мужчину выше нашей дружбы!“

В среду вечером разразился очередной скандал между светской львицей Бригитте Сюзанне Хунт и ее менеджером Ханной Гретой Лийва. Неожиданно королева скандалов объявила, что их с Лийвой сотрудничество закончено, так как она узнала, что у ее менеджера возникли чувства к бывшему возлюбленному. Ханна, однако, объясняет, что Бригитте слишком остро отреагировала и никакого флирта даже и близко не было.