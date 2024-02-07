07.02.2024, 08:05
Бригитте Сюзанне Хунт снова в центре скандала, но уже со своим менеджером Ханной: „Ты поставила мужчину выше нашей дружбы!“
ФОТО: Kollaaž: Delfi Meedia
В среду вечером разразился очередной скандал между светской львицей Бригитте Сюзанне Хунт и ее менеджером Ханной Гретой Лийва. Неожиданно королева скандалов объявила, что их с Лийвой сотрудничество закончено, так как она узнала, что у ее менеджера возникли чувства к бывшему возлюбленному. Ханна, однако, объясняет, что Бригитте слишком остро отреагировала и никакого флирта даже и близко не было.
В среду вечером на своей странице в Instagram светская львица, Бригитте Сюзанна Хунт, сообщила, что ее сотрудничество с менеджером Ханной Гретой Лийва внезапно подошло к концу. „Я не планировала таких вещей, это самый большой шок в моей личной жизни. Я справлюсь с этим. Мы с Ханной больше не работаем вместе“, - поделилась Хунт.