Шоубиз
07.02.2024, 08:05

Бригитте Сюзанне Хунт снова в центре скандала, но уже со своим менеджером Ханной: „Ты поставила мужчину выше нашей дружбы!“

 
Hanna Gretha Liiva ja Brigitte Susanne Hunt
Hanna Gretha Liiva ja Brigitte Susanne Hunt
ФОТО: Kollaaž: Delfi Meedia

В среду вечером разразился очередной скандал между светской львицей Бригитте Сюзанне Хунт и ее менеджером Ханной Гретой Лийва. Неожиданно королева скандалов объявила, что их с Лийвой сотрудничество закончено, так как она узнала, что у ее менеджера возникли чувства к бывшему возлюбленному. Ханна, однако, объясняет, что Бригитте слишком остро отреагировала и никакого флирта даже и близко не было.

В среду вечером на своей странице в Instagram светская львица, Бригитте Сюзанна Хунт, сообщила, что ее сотрудничество с менеджером Ханной Гретой Лийва внезапно подошло к концу. „Я не планировала таких вещей, это самый большой шок в моей личной жизни. Я справлюсь с этим. Мы с Ханной больше не работаем вместе“, - поделилась Хунт.

„Скажем так, я услышала некоторые разговоры“, - Бригитте немного рассказала о причинах прекращения сотрудничества, но не стала подробно останавливаться на их содержании. „Карма меня действительно настила. Такие вещи в жизни случаются“, - призналась инфлюэнсер.

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