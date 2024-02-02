„Она выглядит на 80“: внешность 65-летней Мадонны без фотошопа шокировала зрителей

Луиза Вероника Чикконе (настоящее имя Мадонны — прим. ред.) давно снискала статус женщины, которая считает своей главной жизненной целью борьбу со старостью. Она часами пропадает в спортзале, сидит на строжайших диетах и прилагает много усилий, чтобы возраст оставался невластным над ней.
65-летняя певица категорически не согласна мириться с цифрами в паспорте, но на всякий случай помнит о фотошопе. В соцсетях поклонники часто ловят звезду на использовании ретуши: в глаза бросается нелепый контраст между лицом артистки без единой морщины и неотретушированными руками, которые выдают ее реальный возраст.
Сейчас певица в мировом турне со своей программой „The Celebration tour“ и каждый выход звезды на сцену становится настоящим событием и дает поклонникам много поводов для обсуждения.
На этот раз артистка облачилась в алое платье-комбинацию и повторила укладку, которая была популярна у девушек в прошлом. Если к стройным формам звезды вопросов никаких не возникло, то вот лицо и руки все так же выдают возраст певицы.
Поклонники набросились на артистку в соцсетях, разнося в пух и прах ее внешний вид, пользователи в один голос заявляют, что звезда водит их за нос: в соцсетях они видят идеальную картинку, а на сцене — пожилую женщину.
Эпатажный образ звезды у большинства вызвал чувство стыда:
Кстати, этот концерт артистки задержали на два часа. Вполне возможно, что негативные эмоции зрителей как раз усугубились именно из-за затянувшегося ожидания. Некоторые из зрителей намерены подать на певицу в суд за неуважение к публике.