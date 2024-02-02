„Она выглядит на 80“: внешность 65-летней Мадонны без фотошопа шокировала зрителей

Луиза Вероника Чикконе (настоящее имя Мадонны — прим. ред.) давно снискала статус женщины, которая считает своей главной жизненной целью борьбу со старостью. Она часами пропадает в спортзале, сидит на строжайших диетах и прилагает много усилий, чтобы возраст оставался невластным над ней.

65-летняя певица категорически не согласна мириться с цифрами в паспорте, но на всякий случай помнит о фотошопе. В соцсетях поклонники часто ловят звезду на использовании ретуши: в глаза бросается нелепый контраст между лицом артистки без единой морщины и неотретушированными руками, которые выдают ее реальный возраст.

Сейчас певица в мировом турне со своей программой „The Celebration tour“ и каждый выход звезды на сцену становится настоящим событием и дает поклонникам много поводов для обсуждения.

На этот раз артистка облачилась в алое платье-комбинацию и повторила укладку, которая была популярна у девушек в прошлом. Если к стройным формам звезды вопросов никаких не возникло, то вот лицо и руки все так же выдают возраст певицы.

Поклонники набросились на артистку в соцсетях, разнося в пух и прах ее внешний вид, пользователи в один голос заявляют, что звезда водит их за нос: в соцсетях они видят идеальную картинку, а на сцене — пожилую женщину.

„Вот что происходит, если сильно фотошопить себя в социальных сетях: люди испытывают шок, когда узнают, как вы выглядите на самом деле!“, „Она выглядит на 80“, „Выглядит ужасно. Что меня огорчает, так это то, что она все еще считает себя самой сексуальной женщиной на свете“, — негодуют поклонники.

Эпатажный образ звезды у большинства вызвал чувство стыда:

„В таком возрасте неприлично выставлять себя напоказ, это больше подходит 20-летним“. „Пожалуйста, оденься. Становится страшно“, — призывают пользователи исполнительницу.

Кстати, этот концерт артистки задержали на два часа. Вполне возможно, что негативные эмоции зрителей как раз усугубились именно из-за затянувшегося ожидания. Некоторые из зрителей намерены подать на певицу в суд за неуважение к публике.