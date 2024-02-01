Не номинирована, но на сцену выйдет! Элина Нечаева рассказала, как собиралась на главную музыкальную премию года

На музыкальной церемонии не обошлось и без оперных певцов, на дорожке появилась представительница Эстонии на Евровидении 2018 года и певица, обладательница сопрано - Элина Нечаева! В этот раз на церемонии Элина не номинирована, но обладает честью вручать премию „Лучшему хип-хоп/рэп исполнитю“ года.