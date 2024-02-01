01.02.2024, 20:30
Не номинирована, но на сцену выйдет! Элина Нечаева рассказала, как собиралась на главную музыкальную премию года(5)
Сегодня вечером в Unibet Arena состоится гала-концерт Estonian Music Awards 2024, на котором будут названы самые выдающиеся эстонские музыканты, песни и альбомы прошлого года в 20 номинациях. Bublik прямо с красной дорожки премии узнает самые последние звездные новости.
На музыкальной церемонии не обошлось и без оперных певцов, на дорожке появилась представительница Эстонии на Евровидении 2018 года и певица, обладательница сопрано - Элина Нечаева! В этот раз на церемонии Элина не номинирована, но обладает честью вручать премию „Лучшему хип-хоп/рэп исполнитю“ года.
Узнайте, как готовилась Элина Нечаева к главному гала-вечеру года и какие эмоции испытывает перед награждением, в репортаже портала Bublik!